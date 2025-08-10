Từ 6h sáng 10/8, người dân đã có mặt tại bờ Hồ Gươm để đón xem lực lượng Công an TP Hà Nội diễu hành trong Ngày hội vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân đảm bảo ANTT các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đúng 8h, cuộc diễu hành bắt đầu. Dẫn đầu đoàn diễu hành là khối rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo là khối rước Hồng kỳ - lá cờ đỏ thiêng liêng, biểu tượng cho tinh thần cách mạng, ý chí bất khuất của dân tộc.

Sau đó là các khối diễu hành của Công an Hà Nội, biểu dương sức mạnh, tinh thần chính quy, tinh nhuệ.

33 khối diễu hành gồm Cảnh sát cơ động; Cảnh sát giao thông; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự; các đơn vị đặc nhiệm...

Trong ảnh khối chiến sĩ cảnh sát cơ động và xe bọc thép. Màn diễu hành khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Khối mô tô dẫn đoàn, ô tô dẫn đoàn, xe công an phường...

Bên bờ Hồ Gươm chật kín người dân đứng xem diễu hành của lực lượng công an trên đường phố Hà Nội. Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc, rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Những cánh tay giơ cao vẫy chào theo bước chân chiến sĩ công an.

Trẻ nhỏ reo hò khi thấy những chiếc mô tô đặc chủng đi qua, mắt chăm chú nhìn các hàng quân trang phục chỉnh tề, bước đều tăm tắp.

Kết thúc chương trình là tình huống giả định trấn áp các đối tượng gây mất an ninh trật tự.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi xem chương trình diễu hành từ sáng sớm.