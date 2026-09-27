Ngày 27/9, Đội 192 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết đã cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại thôn Hương Sơn, xã Nam Đông.

Trước đó, người dân địa phương phát hiện phần mộ khi đi làm rừng và báo cho chính quyền cùng Đội 192.

Vị trí mộ nằm cạnh suối T7, trong khu vực rừng cộng đồng của thôn Hương Sơn.

Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tiến hành cất bốc phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Lê Sáu

Theo Đội 192, hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 70cm. Di vật tại vị trí mộ gồm một tấm tăng và 9 cúc áo bộ đội.

Hiện hài cốt đã được đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế sẽ tiến hành lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời chuẩn bị lễ truy điệu và an táng.