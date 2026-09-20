Ngày 20/9, Bộ Tư lệnh TPHCM phát thông báo cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, được cho là chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ (số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn).

Theo thông tin từ các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia và chứng kiến sự việc, vào dịp Tết Mậu Thân 1968, cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía - ngã ba Cây Dừa.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp. Ảnh: BTL

Thi thể các liệt sĩ, ước tính trên 100 người, khi thu gom vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép cao su hoặc giày, được xe quân sự (xe Hồng Thập Tự) vận chuyển về tập kết, xử lý và lấp đất tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa cũ (nay là Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp) cùng một số giếng nước cũ lân cận.

Bộ Tư lệnh thành phố kêu gọi các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội và biệt động tham gia tiến công các mục tiêu nói trên trong Tết Mậu Thân 1968.

Khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp. Ảnh: BTL

Đơn vị cũng mong nhận được thông tin về vị trí cụ thể các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể liệt sĩ, cùng bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc những ký ức, manh mối liên quan.

Thông tin tiếp nhận manh mối liên quan - Đơn vị tiếp nhận: Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp (Bộ Tư lệnh TPHCM) - Người tiếp nhận thông tin: Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự phường Gò Vấp. Điện thoại/Zalo: 0903.910.958 Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị/ Bộ Tư lệnh TPHCM. Điện thoại/Zalo: 0986.548.181

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