Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 vừa phát thư kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Trường Sĩ quan Công binh (phường Thủ Dầu Một, TPHCM).

Theo thư kêu gọi, Ban Chỉ đạo đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh khi tấn công vào Thành Công binh (nay là Trường Sĩ quan Công binh) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Từ các nguồn tin đã thu thập được, một số vị trí trong khuôn viên ngôi trường có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh trong trận đánh này.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cùng các cơ quan, đơn vị khảo sát thực địa khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại Trường Sĩ quan Công Binh (phường Thủ Dầu Một). Ảnh: Quân khu 7

Để có thêm cơ sở xác minh, kết luận thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân; cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; nhân chứng lịch sử; thân nhân liệt sĩ; nhân dân và kiều bào ở nước ngoài, nếu biết thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tại khu vực trên, cung cấp cho cơ quan chức năng.

Theo Ban Chỉ đạo Quân khu 7, mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều được trân trọng ghi nhận, là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, khoanh vùng, tìm kiếm, qua đó góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đồng đội, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Thông tin tiếp nhận manh mối liên quan - Thượng tá Nguyễn Hoàng Hà, Phó trưởng Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 7. Điện thoại: 0914 676 610 - Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM. Điện thoại: 0986 558 483

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