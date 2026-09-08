Thành phố Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000; đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được công khai niêm yết tại phường Lĩnh Nam

Tại UBND phường Lĩnh Nam, rất đông người dân đến theo dõi thông tin về hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 qua địa bàn phường.

Có mặt từ sớm và dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu đề án, tra cứu thông tin, ông Nguyễn Hữu Tính (phường Lĩnh Nam) không giấu nổi xúc động khi biết khu dân cư truyền thống Thúy Lĩnh - nơi gia đình ông đang sinh sống được bảo tồn trong quy hoạch phân khu sông Hồng.

"Chúng tôi rất vui mừng khi các cấp lãnh đạo đã lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của bà con, giữ lại khu dân cư hiện hữu làng Thúy Lĩnh", ông Tính chia sẻ.

Cũng theo ông Tính, Thúy Lĩnh là ngôi làng cổ đã có lịch sử hàng ngàn năm, là nơi hình thành nên văn hóa kinh thành Thăng Long, có giá trị văn hóa là hồn cốt của khu vực. Do đó, việc bảo tồn làng Thúy Lĩnh trong quy hoạch phân khu sông Hồng khiến ông và nhiều người dân trong làng rất phấn khởi.

Người dân tìm hiểu thông tin về Hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Tại xã Ô Diên, hồ sơ quy hoạch được niêm yết tại 5 địa điểm là nhà văn hóa thôn, khu dân cư và trụ sở UBND xã. Theo UBND xã Ô Diên, dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô mặt cắt 54m, tổng chiều dài đi qua xã Ô Diên là hơn 4km.

Sau khi xem hồ sơ quy hoạch, ông Đỗ Văn Thinh (xã Ô Diên) bày tỏ sự phấn khởi khi dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo của khu vực ven sông Hồng.

"Tôi gắn bó với thôn Bồng Lai gần 80 năm, đây là dự án chưa từng có, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội và cũng là điều mà người dân chúng tôi mong mỏi từ lâu", ông Thinh nói.

Mong chờ chính sách đền bù thỏa đáng

Bên cạnh việc ủng hộ chủ trương lớn của thành phố, nhiều người dân cũng bày tỏ những băn khoăn trong quá trình triển khai dự án.

Theo ông Thinh, qua nhiều thế hệ, mồ mả tổ tiên của người dân thôn Bồng Lai đều được an táng tại xã Ô Diên. Vì vậy, ông và nhiều hộ dân nằm trong diện quy hoạch mong muốn được tái định cư tại chỗ.

"Người dân chúng tôi rất tôn trọng pháp luật, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong triển khai dự án cầu Hồng Hà và đường Vành đai 4. Chính vì thế, mong Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để chúng tôi được tái định cư tại chỗ", ông Thinh nói.

Nhiều người dân đóng góp ý kiến cho dự án

Ông Nguyễn Hữu Văn (phường Lĩnh Nam) cũng cho biết, đối với người dân, ngôi nhà là cơ nghiệp của cả một đời. Do đó, với những hộ nằm trong diện phải giải tỏa, Nhà nước cần tính toán phương án đền bù hợp lý.

“Các hộ gia đình nằm trong phạm vi phải giải tỏa cần được đền bù nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ để người dân không bị thiệt thòi. Nếu Nhà nước làm được điều này, người dân sẽ rất tin tưởng và ủng hộ”, ông Văn bày tỏ.

Chung quan điểm với ông Văn, bà Kim Tuyến (phường Lĩnh Nam) cho rằng bà luôn ủng hộ chủ trương của thành phố, nhưng bên cạnh đó, thành phố cũng cần có những chính sách đền bù và tái định cư thỏa đáng, khu tái định cư cần phải khang trang, sạch đẹp, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt cho người dân.