UBND TP Hà Nội vừa báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 16 xã, phường của Hà Nội. Phía bắc giới hạn đến đê tả sông Hồng, phía nam đến đê hữu sông Hồng, tổng diện tích khoảng 11.418ha.

Theo định hướng điều chỉnh, dân số toàn khu vực được dự báo 800.000-1,2 triệu người. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng khoảng 55m²/người, đất đơn vị ở khoảng 15m²/người.

Mật độ xây dựng gộp tại các khu dịch vụ, công cộng khoảng 60%; nhóm nhà ở 35-40%; công viên chuyên đề 25% và công viên công cộng 5%.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với tháp Kỷ nguyên là điểm nhấn.

Công trình trong khu vực dự kiến phổ biến cao 30-45 tầng. Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng được định hướng là công trình điểm nhấn, biểu tượng đô thị. Các làng xóm truyền thống dự kiến có tầng cao khoảng ba tầng và sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể tại từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Báo cáo chưa nêu vị trí, chức năng, quy mô diện tích và thời điểm xây dựng Tháp Kỷ nguyên.

Ba phân đoạn đô thị ven sông

Không gian quy hoạch được chia thành ba phân đoạn.

Phân đoạn một, từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, rộng khoảng 3.436ha, dân số khoảng 160.000 người. Khu vực này được định hướng tái thiết đô thị, cải tạo làng xóm truyền thống, phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và không gian thể dục, thể thao.

Phân đoạn hai, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, rộng khoảng 4.548ha, dân số khoảng 541.000 người. Đây là khu vực trọng tâm, được định hướng trở thành “phòng khách đô thị”, phát triển dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các công trình điểm nhấn kết nối Hồ Tây - Cổ Loa.

Phân đoạn ba, từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, rộng khoảng 3.435ha, dân số khoảng 499.000 người. Khu vực này dự kiến phát triển các cụm công viên, khu đô thị định cư và đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam, cùng các khu dịch vụ, thương mại và không gian nông nghiệp sinh thái.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 18 dự án thành phần, trong đó có hai dự án giao thông ở bờ tả và bờ hữu sông Hồng, 11 dự án công viên, hai dự án kè và chỉnh trị lòng, bờ sông cùng ba dự án đô thị định cư và đa mục tiêu.

Nghiên cứu xây dựng, tôn cao khoảng 3.900ha bãi sông

Khoảng 3.900ha bãi sông được nghiên cứu xây dựng và tôn cao trên cơ sở báo cáo mô hình thủy văn, thủy lực và đánh giá tác động đến an toàn thoát lũ do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện.

Không gian ven sông được định hướng khai thác theo ba mức địa hình. Khu vực cao trên 11,5m có thể xây dựng mới; từ 9,5 đến 11,5m là không gian linh hoạt, dành cho công trình thích ứng và khu dân cư hiện có; khu vực dưới 9,5m được sử dụng để phục hồi sinh thái, tổ chức giao thông chậm và đường dạo cảnh quan.

Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch là không làm suy giảm khả năng thoát lũ, không lấn chiếm hành lang thoát lũ, mái đê và thân đê. Phương án cũng không đề xuất xây đê mới nằm trong đê cũ.

Các giải pháp thích ứng được nêu gồm công trình cảnh quan sử dụng module có thể tháo dỡ, đê lũ sinh thái dạng bậc thang và vườn mưa giữ phù sa. Các tuyến đường bộ sẽ bám sát hệ thống đê hiện hữu nhằm tận dụng hạ tầng và bảo đảm an toàn phòng, chống lũ.

Theo phương án, hai cụm làng dự kiến phải di dời toàn bộ hoặc một phần, hai cụm khác được tái thiết để triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Người có đất đủ điều kiện pháp lý được đề xuất bồi thường bằng tiền gấp hai lần quy định.