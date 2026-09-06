Việc lấy ý kiến nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân Thủ đô trong quá trình triển khai quy hoạch.



Lấy ý kiến tại 24 phường, xã

Trong giai đoạn lập quy hoạch, Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc là đơn vị tổ chức lấy ý kiến.

Đối với các cơ quan, tổ chức trong ranh giới quy hoạch và vùng ảnh hưởng, Hà Nội lấy ý kiến UBND 24 phường, xã.

Trong ranh giới quy hoạch có 16 phường, xã gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam và các xã Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Tại vùng ảnh hưởng của quy hoạch có 8 phường, xã gồm: Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và Yên Lãng.

Hà Nội dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Ảnh: hanoi.gov

Các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực được UBND phường, xã gửi hồ sơ để nghiên cứu và góp ý bằng văn bản. Thời hạn góp ý là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Đối với cộng đồng dân cư liên quan trực tiếp trong ranh giới quy hoạch và vùng ảnh hưởng, hồ sơ quy hoạch kèm phiếu lấy ý kiến sẽ được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND phường, xã hoặc điểm sinh hoạt công cộng.

Hồ sơ cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và hệ thống thông tin của địa phương để người dân góp ý bằng phiếu điện tử.

Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày kể từ khi công khai nội dung lấy ý kiến.

Người dân toàn thành phố được góp ý

Không chỉ người dân tại khu vực quy hoạch, cộng đồng dân cư trên toàn TP Hà Nội cũng được tham gia góp ý.

Hồ sơ quy hoạch kèm phiếu ý kiến điện tử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND TP, Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Hà Nội dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân vào các ngày 11, 17 và 25/9, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND TP kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu địa phương. Thành phần tại điểm cầu chủ trì gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND 24 phường, xã trong khu vực lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng.

Tại các điểm cầu địa phương có lãnh đạo, cơ quan chuyên môn của UBND phường, xã cùng đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và các thành phần liên quan.



Tiếp tục lấy ý kiến khi thẩm định

Sau giai đoạn lập quy hoạch, việc lấy ý kiến tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn thẩm định. Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì. Các bộ, ngành và sở, ngành liên quan được yêu cầu góp ý bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

Các tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Sở Xây dựng cũng tổ chức hội nghị Hội đồng Thẩm định theo quy định.

UBND 24 phường, xã trong ranh giới và vùng ảnh hưởng quy hoạch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức niêm yết, trưng bày hồ sơ, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư.

Đối với 102 phường, xã còn lại, UBND địa phương có trách nhiệm đăng tải hồ sơ quy hoạch điện tử kèm phiếu ý kiến trên cổng thông tin điện tử; chuẩn bị điều kiện tham gia hội nghị trực tuyến và phối hợp cung cấp thông tin về hội nghị tới các tổ chức, chuyên gia, cộng đồng dân cư có liên quan.

Công an thành phố được giao hướng dẫn 24 phường, xã xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội trong thời gian tổ chức lấy ý kiến.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền về quy hoạch.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuyên môn; phối hợp trưng bày, niêm yết và đăng tải hồ sơ quy hoạch; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt.