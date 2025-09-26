Hơn 1 năm qua, việc đi lại qua sông Hồng qua địa bàn 2 xã Phùng Nguyên và Tam Nông chủ yếu dựa vào cầu phao. Dù được Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh quản lý, vận hành an toàn, nhưng cây cầu này vẫn mang tính chất tạm thời, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nhân dân, đặc biệt là học sinh, công nhân đi làm hàng ngày đều mong mỏi cầu Phong Châu mới sớm hoàn thành để có thể yên tâm qua lại.

Thời điểm nước sông Hồng lên cao, chảy xiết, Lữ đoàn 249 phải tạm dừng hoạt động cầu phao. Ảnh: Đức Hoàng

Chiều 24/9, Lữ đoàn 249 phát đi thông báo tạm dừng hoạt động cầu phao do nước sông Hồng chảy xiết, lưu tốc dòng nước vượt 2m/s.

Cầu Phong Châu vững chắc, hiện đại được hoàn thành sau hơn 10 tháng thi công. Ảnh: Đức Hoàng

Nhận được khi cầu phao tạm dừng hoạt động, để chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện cho nhân dân, Ban Điều hành Trường Sơn 9, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã đưa ra thông báo, các phương tiện xe máy, xe đạp, người đi bộ được phép đi qua cầu từ 6h đến 21h hàng ngày.

Các phương tiện xe máy, xe đạp, người đi bộ tạm thời được phép qua cầu Phong Châu mới. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Nguyễn Đức Nhuận, người dân xã Bản Nguyên chia sẻ, những ngày vừa qua, sau khi cầu Phong Châu cơ bản hoàn thành, đông đảo người dân ra 2 đầu cầu để ngắm nhìn cây cầu mới, ai cũng háo hức chờ đến ngày chính thức thông xe.

Theo ông Nhuận, cây cầu mới sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực. Nông sản, hàng hóa của bà con sẽ dễ dàng lưu thông, học sinh đến trường không còn cảnh thấp thỏm lo mưa gió, còn công nhân, tiểu thương thì tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại.

Cầu Phong Châu mới rộng hơn, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, giao thương. Ảnh: Đức Hoàng

Thượng tá Trần Đăng Tuấn, Chỉ huy công trường cầu Phong Châu cho biết, việc cho phép một số loại phương tiện thô sơ, người đi bộ qua cầu có mục tiêu duy nhất là tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại qua sông, rút ngắn thời gian, quãng đường, giảm thiểu chi phí di chuyển giữa 2 bờ sông Hồng.

Công nhân đang hoàn thành sơn dải phân cách cầu Phong Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Theo Thượng tá Tuấn, nhiều người dân háo hức đi qua, ngắm nhìn, chụp ảnh trên cây cầu mới hiện đại, khang trang. Tuy nhiên, người dân cần tập trung điều khiển xe máy, không vừa điều khiển xe máy vừa quay, chụp bằng điện thoại gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Hiện tại đơn vị đang chỉnh sửa những tiểu tiết, hoàn thành các phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khánh thành cầu Phong Châu mới vào sáng 28/9", người chỉ huy công trường cầu Phong Châu thông tin.