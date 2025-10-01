Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10, sáng 30/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND xã Hưng Đạo tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC&CNCH cho người dân.

Hội nghị thu hút khoảng 250 người tham gia, trong đó có các chủ hộ sản xuất – kinh doanh, người đứng đầu cơ sở và đông đảo bà con địa phương. Đây được xem là dịp quan trọng giúp cộng đồng nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó với những sự cố có thể xảy ra trong đời sống.

Báo cáo viên đã giới thiệu những điểm mới trong Luật PCCC&CNCH có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn. Người dân được quán triệt rõ trách nhiệm của từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất trong việc bảo đảm an toàn phòng cháy. Những nội dung trọng tâm gồm: cách nhận diện nguy cơ cháy nổ ngay từ sớm, kỹ năng thoát nạn an toàn khi có sự cố, phương pháp sơ cấp cứu ban đầu và thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Người dân được diễn tập phương án chữa cháy giả định.

Điểm nhấn của chương trình là phần diễn tập phương án chữa cháy giả định. Tại đây, người tham gia trực tiếp thực hành tình huống khẩn cấp: phát hiện cháy, báo động, thoát nạn và phối hợp dập lửa. Những trải nghiệm thực tế này giúp bà con rèn luyện phản xạ nhanh, nắm vững các bước xử lý đúng cách, hạn chế thiệt hại khi rủi ro bất ngờ xảy ra.

Ngoài kỹ năng ứng phó, hội nghị còn hướng dẫn chi tiết việc khai báo và cập nhật thông tin cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH. Đây là bước quan trọng để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác quản lý, giám sát, xử lý vi phạm hiệu quả hơn.

Sau hội nghị, nhận thức của người dân, đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh đã được nâng cao rõ rệt. Mỗi người hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Hoạt động này vừa thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC, vừa tạo nền tảng cho phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH tại xã Hưng Đạo ngày càng phát triển bền vững, góp phần giữ bình yên cho cộng đồng.