Chiều 24/8, tại cảng cá Ninh Cơ (tỉnh Ninh Bình), hàng trăm ngư dân đang tất bật thu lồng khai thác thủy sản, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 5 gây ảnh hưởng.

Theo dự báo, đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh, đặc biệt nguy hiểm. Cơ quan dự báo trong nước và quốc tế đều dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Do vậy, để chủ động ứng phó với bão, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã ven biển phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng nghiêm cấm không cho tàu, thuyền ra khơi từ 7h ngày 24/8; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú tránh an toàn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền vào nơi neo đậu xong trước 17h cùng ngày.

Anh Vũ Văn Công (SN 1987, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) vừa khẩn trương kéo từng lồng cá về bờ vừa nói: “Tôi làm nghề đi biển đã gần 20 năm. Mỗi khi nghe có bão là lại lo vô cùng. Trước khi bão đổ bộ, chúng tôi phải chạy đua từng giờ vừa kéo lồng khai thác về, vừa chằng buộc chắc chắn tàu thuyền để hạn chế rủi ro”.

Anh Trần Văn Chức (31 tuổi, trú xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) cho biết, anh đã có 12 năm kinh nghiệm đi biển. Nghe tin bão số 5 có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, thuyền của anh đã chủ động cập bến từ 2 ngày trước.

“Thuyền chúng tôi chuyên đánh bắt ghẹ và bề bề. Cách đây 2 hôm, tôi đã đưa tàu vào bờ an toàn. Từ đó đến nay, anh em tranh thủ vá lưới, sửa chữa thuyền để sau bão có thể ra khơi thả lồng trở lại”, anh Chức vừa nói vừa thoăn thoắt kiểm tra lại từng sợi lưới.

Các ngư dân hối hả chằng néo tàu thuyền để đảm bảo tài sản.

Những con tàu đi biển chuyến cuối trước bão vừa cập bờ, ngư dân tranh thủ bán nhanh cá, tôm, ghẹ… cho thương lái.

Ảnh Vũ Quang Trung (SN 1992, trú xã Hải Thịnh) gấp rút thu lưới đánh cá để nhanh chóng đưa thuyền vào âu neo đậu.

Nhiều ngư dân tranh thủ kiểm tra, sửa chữa, gia cố tàu thuyền.

Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến 17h ngày 24/8, có 133 tàu cập bến tại cảng cá Ninh Cơ; tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Hà Lạn có 139 tàu đã cập bến và tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Quần Vinh có 195 tàu cập bến an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Ban Quản lý đã huy động 100% quân số, túc trực 24/24 để kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư tỉnh Ninh Bình cho biết, toàn tỉnh có 1.862 tàu cá và có 5.726 lao động trực tiếp trên biển. Đến 17h ngày 24/8, toàn bộ số tàu cá đã về nơi neo đậu an toàn. Trong đó, neo đậu trong tỉnh là 1.830 tàu, ngoài tỉnh 32 tàu.