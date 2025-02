Bình Dương:

Đây là một trong những giải pháp đang được Bình Dương đẩy mạnh, sau khi tỉnh này là địa phương đầu tiên trong cả nước đã kết nối thành công và chính thức khai thác cơ sở dữ liệu đất đai vào giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, phát biểu trực tuyến tại Phiên họp lần thứ 10 của Uỷ ban chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: binhduong.gov.vn

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 và kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm đó là “tiếp tục số hóa dữ liệu đất đai làm cơ sở để liên kết các mô hình, nhiệm vụ liên quan”.

Với mục tiêu lấy cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm trung tâm, đầu mối, là dữ liệu gốc để xác thực thông tin của công dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính, tỉnh đã nghiên cứu và đề ra giải pháp để làm sạch dữ liệu đất đai.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Bình Dương đã phải tập trung tối đa nguồn lực tổ chức rà soát toàn bộ dữ liệu đất đai, khẩn trương số hóa hơn 1,3 triệu thông tin về thửa đất trên địa bàn, đồng thời đối sánh, làm sạch 896.566 dữ liệu người sử dụng đất trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 95,3% vào ngày 5/2/2025.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bình Dương tiếp tục nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng, giải pháp kỹ thuật, phối hợp với Bộ Công an tiến hành kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp cùng Cục C06 – Bộ Công an và Cục chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, chạy thử nghiệm trên nhiều mẫu thử, ở nhiều trường hợp khác nhau và đã khắc phục tất cả các lỗi phát sinh trên hệ thống.

Tính đến ngày 28/10/2024, Bình Dương là địa phương đầu tiên trong cả nước đã kết nối thành công và chính thức khai thác Cơ sở dữ liệu đất đai vào giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cư trú, đánh dấu bước tiến quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các loại giấy tờ, thành phần hồ sơ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và tận dụng các nguồn dữ liệu đã được số hóa để khai thác, sử dụng đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân.

Kết quả, sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay lực lượng công an cấp xã đã tiếp nhận và kịp thời giải quyết hơn 7.500 hồ sơ đăng ký cư trú có khai thác dữ liệu đất đai.

Để tiếp tục duy trì có hiệu quả ứng dụng dữ liệu đất đai trong lĩnh vực đăng ký cư trú trong năm 2025, ngày 15/11/2024, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp về triển khai cắt giảm thủ tục hành chính sau khi số hóa dữ liệu đất đai trong lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú, lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tại kế hoạch này, Bình Dương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo hoàn thành trong năm 2025 như lộ trình đã đề ra, cụ thể:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cắt giảm giấy tờ; không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mà sẽ sử dụng dữ liệu đã xác thực với cơ sở dữ liệu đất đai khi đăng ký cư trú, giúp người dân dễ thao tác hơn và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Hai là, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, cập nhật thông tin của 42.566 dữ liệu người sử dụng đất còn lại với dữ liệu đất đai để tiếp tục làm sạch, đối sánh với dữ liệu dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Ba là, tích cực chủ động phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường mở rộng khai thác, làm giàu dữ liệu đất đai, dữ liệu dân cư hướng tới người dân không cần phải công chứng, chứng thực thẻ căn cước trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai.

Cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ chứng minh thông tin nhân thân, tình trạng hôn nhân, tình trạng bất động sản… để giải quyết các thủ tục liên quan đến mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các giao dịch.

Bốn là, tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ nâng cao kỹ năng xử lý dữ liệu và sử dụng hệ thống trực tuyến.