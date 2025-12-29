Mới đây, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nhận được phản ánh của một công dân sinh sống tại Tổ dân phố (TDP) Đại Mão, phường Mão Điền, liên quan đến việc hệ thống loa truyền thanh của TDP phát vào khoảng 4h30 hằng ngày.

Người dân đề nghị chính quyền địa phương dừng hoặc điều chỉnh thời gian phát loa, nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của các hộ dân.

Loa phát thanh của TDP Đại Mão được treo ngay trên nóc nhà dân, phát loa vào sáng sớm hằng ngày.

Trước đó, ngày 25/11, trong văn bản trả lời kiến nghị của công dân trên, TDP Đại Mão cho rằng việc phát loa lúc 4h30 là “loa báo thức ngày mới”, giúp người dân thức dậy đi làm và được xem là một truyền thống văn hóa lâu đời của làng.

Tuy nhiên, công dân không đồng tình với cách lý giải trên và tiếp tục gửi kiến nghị. Theo công dân này, xã hội hiện nay đã có nhiều thay đổi, nhịp sống và điều kiện lao động không còn giống trước đây. Việc báo thức quá sớm bằng loa truyền thanh không còn phù hợp với đời sống hiện đại.

Người dân cho rằng, truyền thống văn hóa không chỉ thể hiện qua việc phát loa báo thức mà còn ở các giá trị như lối sống văn minh, tinh thần tương thân tương ái, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng; trong khi việc phát loa vào lúc rạng sáng đã trở nên lạc hậu.

“Trong lần kiến nghị tiếp theo, TDP Đại Mão không trả lời những nội dung tôi nêu ra mà chỉ đăng tải lại nguyên văn văn bản trả lời ngày 25/11. Dù sự việc đã được báo chí phản ánh, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, nhưng TDP vẫn giữ nguyên quan điểm”, người dân nêu ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Người dân này cho biết thêm, sau khi tự tìm hiểu các quy định của pháp luật thì thấy, việc phát loa lúc 4h30 vi phạm Khoản 4, Điều 6 trong Luật Bảo vệ môi trường; Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Người dân đề nghị TDP và UBND phường xem xét việc phát loa của TDP dưới góc độ pháp luật.

Liên quan đến kiến nghị này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải công khai phản hồi của UBND phường Mão Điền như sau: “Vấn đề này TDP đã biết và đã trả lời lại với phường. Bạn đã nghe câu ‘phép vua thua lệ làng’ không. Chính vì vậy UBND mới yêu cầu TDP giải quyết, họp lại toàn dân. Xin cảm ơn”.

Theo tìm hiểu, TDP Đại Mão hiện có 50 chiếc loa, trong đó 30 loa do TDP quản lý và 20 loa thuộc hệ thống truyền thanh của phường. Hệ thống loa của phường vẫn phát theo khung giờ cố định, buổi sáng từ 6h đến 7h và buổi chiều từ 17h.