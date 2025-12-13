Đà Nẵng:

Ngày 13/12, UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) vừa có phản hồi ý kiến công dân trên cổng góp ý thành phố liên quan đến việc hệ thống loa truyền thanh phường phát bản tin vào sáng sớm, gây phiền toái cho người dân.

Theo phản ánh, trong vài tháng gần đây, tại khu vực ngã tư Thanh Tín, phường Điện Bàn Đông (trước đây là phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ), một số loa phường được lắp đặt trên trụ điện. Các loa này thường phát bản tin từ khoảng 5h - 5h30, khiến nhiều hộ dân sinh sống gần loa bị làm phiền, ảnh hưởng giấc ngủ, tinh thần và sức khỏe.

Người dân cho rằng trong bối cảnh nhịp sống hiện nay, nhiều người không còn làm việc bó hẹp trong giờ hành chính mà có thể làm việc đến tối muộn hoặc khuya, khiến nhu cầu nghỉ ngơi buổi sáng thay đổi so với trước đây. Vì vậy, việc phát loa phường vào sáng sớm được cho là chưa phù hợp, nhất là tại các khu dân cư đông người.

Người dân kiến nghị chính quyền xem xét điều chỉnh thời gian phát thanh, chuyển sang các khung giờ trưa hoặc chiều tối.

Loa truyền thanh phường phát bản tin phục vụ công tác thông tin cơ sở. Ảnh: Đ.N

Liên quan đến phản ánh này, UBND phường Điện Bàn Đông cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công nghiên cứu lại thời gian phát thanh để phù hợp hơn, hạn chế việc ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, đầu tháng 12, người dân sống tại phường An Khê cũng phản ánh tình trạng loa phát thanh tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng phát liên tục từ 6h-18h hằng ngày, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân sinh sống xung quanh, đặc biệt tại khu vực đường Lê Thạch.

Người dân kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, yêu cầu bến xe điều chỉnh âm lượng loa phát thanh trong phạm vi đủ nghe, tránh gây phiền toái cho khu dân cư lân cận.

Ghi nhận ý kiến góp ý trên, Sở Xây dựng cho biết sẽ trao đổi, yêu cầu Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng (bến xe trung tâm) kiểm tra, chỉ đạo bộ phận điều độ và lực lượng bảo vệ bến xe điều chỉnh âm lượng loa phát thanh phù hợp, bảo đảm công tác thông tin trong khu vực bến xe nhưng không ảnh hưởng đến người dân xung quanh.