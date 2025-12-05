Thời gian qua, UBND phường Mão Điền (Bắc Ninh) liên tục tiếp nhận được phản ánh của một người dân ở tổ dân phố (TDP) Đại Mão qua Cổng thông tin điện tử, cho rằng hệ thống loa truyền thanh phát quá sớm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ.

Liên quan vấn đề này, PV VietNamNet ghi nhận ý kiến đa chiều từ người dân, tổ trưởng TDP và lãnh đạo phường.

Người thấy phiền, người cho là nếp sinh hoạt

Ngày 4/12, trao đổi với PV VietNamNet, chị Ngô Thị Hồng, một cư dân tại TDP Đại Mão cho biết, hệ thống loa không chỉ phát thông báo mà còn mở các bản nhạc từ rất sớm, mùa hè khoảng 4h30 và mùa đông khoảng 4h45.

Theo chị Hồng, đây là nét văn hóa cũ, ngày xưa có thể có tác dụng như gọi mọi người dậy đi làm, cổ vũ tinh thần, nhưng bây giờ thì không phù hợp nữa, nhất là với người trẻ. Việc phát thanh vào thời điểm này tạo ra tiếng ồn, gây xáo trộn giấc ngủ, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.

"Ngày xưa mọi người dậy sớm đi làm. Còn bây giờ nhiều người kinh doanh tự do, đi làm muộn; giờ làm việc của công chức nhà nước, nhân viên văn phòng là 7-8h. Đa số người dân đi ngủ muộn, các cháu học hành tới khuya, nên buổi sáng 5h30-6h mọi người mới dậy. Người già ngủ ít, có thể quen dậy sớm, nhưng lứa trẻ như chúng tôi thì thấy giờ phát loa như thế không phù hợp", chị Hồng chia sẻ.

Loa phát thanh của TDP Đại Mão được treo ngay trên nóc nhà dân.

Chị Hồng cũng cho rằng nội dung phát thanh không mang nhiều giá trị thông tin cấp thiết, chủ yếu là các bản tin lặp lại, không cần thiết phải phát quá sớm.

Để chứng minh tiếng loa gây ảnh hưởng, trước sự chứng kiến của PV, chị Hồng đã gọi điện thoại cho người bạn là chị Nguyệt, người mới về chơi và ngủ lại qua đêm.

“Không ngủ được, sáng 4h30 đã bị loa đánh thức, sau tôi không dám ngủ lại nữa”, chị Nguyệt nói qua điện thoại.

Một cư dân khác, chị Nguyễn Thị Yến, cũng phản ánh mỗi sáng loa đều đặn phát hai bản nhạc lúc 4h30. Chị đề nghị chính quyền điều chỉnh giờ phát thanh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản đối. Bà Lê Thị Ánh, một người dân ở TDP lại cho rằng việc phát loa vào giờ quen thuộc là một nếp sinh hoạt đã tồn tại hàng chục năm, giúp người dân chủ động thời gian đi làm.

"Nét văn hóa duy trì nhiều năm”

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Đức Thông, Tổ trưởng TDP Đại Mão khẳng định hệ thống loa đã hoạt động từ nhiều thập kỷ và là “lệ làng” của địa phương.

Thời gian phát hiện nay được điều chỉnh phù hợp với khung giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam, vào khoảng 5 giờ kém 15.

Theo ông Thông, chương trình phát buổi sáng gồm nhạc báo thức, nhạc thể dục và một số bản nhạc truyền thống. Mục đích là “đánh thức người dân chuẩn bị lao động sản xuất, nhắc nhở các hộ dân có việc lớn tập trung đúng giờ, đồng thời tạo thói quen dậy sớm để rèn luyện sức khỏe”.

Ông Trịnh Đức Thông, Tổ trưởng TDP Đại Mão

Ông cho biết chi bộ TDP đã họp và thống nhất tiếp tục duy trì việc phát loa. Tuy vậy, ông thừa nhận quan điểm giữa các nhóm dân cư hiện nay có sự khác biệt, người trẻ muốn bỏ vì ảnh hưởng đến nghỉ ngơi, trong khi người lớn tuổi quen nếp sinh hoạt cũ thì muốn giữ lại.

“Nếu đa số dân không đồng tình thì cũng khó tiếp tục. Việc gì cũng phải dựa vào lòng dân”, ông Thông nói.

Ông Thông cho biết TDP Đại Mão hiện có 50 chiếc loa, gồm 30 loa của TDP và 20 loa của phường.

Quyền quyết định thuộc về cộng đồng dân cư

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Chủ tịch UBND phường Mão Điền, xác nhận hệ thống loa mà người dân phản ánh thuộc quản lý của TDP Đại Mão, thời gian phát do TDP quy định. Sau khi nhận phản ánh của người dân, phường đã làm việc với TDP, cấp ủy chi bộ, đề nghị xem xét điều chỉnh giờ phát cho phù hợp.

Sau khi phường có ý kiến, TDP cũng họp cấp ủy, ban quản lý, các ban ngành đoàn thể, đại diện các hộ để lấy ý kiến. Tuy nhiên, do đặc thù của địa phương là người dân dậy rất sớm, kinh doanh buôn bán ở xa, muốn nhận được thông tin sớm. Đến nay, đại đa số cử tri, người dân TDP Đại Mão đồng ý với việc tiếp tục duy trì thời gian phát loa.

“Phường chỉ có thể gợi ý, không thể áp đặt, vì đây là kênh tuyên truyền mà đại đa số người dân đồng thuận. Quyết định thuộc về TDP, bà con nhân dân. Người dân đã đồng ý và đưa vào hương ước thì đó là văn bản cao nhất của TDP để thực hiện", ông Tuyến cho hay.

Ông cũng thông tin rằng vấn đề giờ phát thanh đang được đưa vào quá trình xây dựng hương ước của địa phương. Khi cộng đồng thống nhất, TDP sẽ thực hiện theo quy định chung.

Trong khi đó, hệ thống loa của phường (không phải loa tổ dân phố) vẫn phát theo giờ cố định: sáng từ 6-7h, chiều từ 17h.