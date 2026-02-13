Tại quê nhà, rất đông người dân địa phương đã xếp hàng ngay ngắn hai bên đường để đưa tiễn lần cuối ông Đoàn Duy Thành.

Lễ tang ông Đoàn Duy Thành tại quê nhà

Nhiều người già trong xã chờ đợi để thả nắm đất nghĩa tình xuống phần mộ của người lãnh đạo có nhiều đóng góp cho quê nhà và đất nước.

Nhiều lãnh đạo địa phương tới thắp nén hương tiễn đưa ông Đoàn Duy Thành

Đại diện lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và Thành uỷ Hải Phòng đã có mặt từ sáng sớm để cùng gia đình lo tang lễ và thực hiện các nghi thức trang trọng đưa ông Đoàn Duy Thành về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, sáng 12/2, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu ông Đoàn Duy Thành theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ tang được tổ chức trang trọng

Dòng người kéo dài phía sau tiễn đưa ông Đoàn Duy Thành

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cùng đoàn cán bộ của TP Hải Phòng thả hoa tiễn biệt ông Đoàn Duy Thành

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Hiệu thực hiện nghi lễ cuối tiễn biệt ông Thành

Ông Đoàn Duy Thành tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng. Ông sinh ngày 15/9/1929, quê quán xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng. Ông tham gia cách mạng tháng 7/1945, vào Đảng ngày 15/10/1946. Từ năm 1946 đến năm 1950, ông Thành được phân công nhiều chức vụ tại huyện ủy Kim Thành và Quận uỷ Ngô Quyền kiêm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến quận. Từ tháng 9/1951 - 11/1953, ông bị bắt, bị tù ở Đoạn Xá, TP Hải Phòng, bị địch đầy đi nhà tù Côn Đảo nhưng vẫn tích cực hoạt động cách mạng.

Năm 1976, ông làm Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Năm 1979, ông làm Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Từ tháng 7/1986 - 2/1987, ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khoá 7, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương. Từ tháng 2/1987 - 5/1988, ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương. Tháng 5/1988-3/1990, ông thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại, đại biểu Quốc hội khoá 8. Năm 2003, ông Thành được Đảng, Nhà nước quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Với nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ông Đoàn Duy Thành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.