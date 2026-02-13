Ông Đoàn Duy Thành tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng. Ông sinh ngày 15/9/1929, quê quán xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng.
Ông tham gia cách mạng tháng 7/1945, vào Đảng ngày 15/10/1946. Từ năm 1946 đến năm 1950, ông Thành được phân công nhiều chức vụ tại huyện ủy Kim Thành và Quận uỷ Ngô Quyền kiêm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến quận. Từ tháng 9/1951 - 11/1953, ông bị bắt, bị tù ở Đoạn Xá, TP Hải Phòng, bị địch đầy đi nhà tù Côn Đảo nhưng vẫn tích cực hoạt động cách mạng.
Năm 1976, ông làm Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Năm 1979, ông làm Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Từ tháng 7/1986 - 2/1987, ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khoá 7, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương. Từ tháng 2/1987 - 5/1988, ông là Uỷ viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương. Tháng 5/1988-3/1990, ông thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại, đại biểu Quốc hội khoá 8. Năm 2003, ông Thành được Đảng, Nhà nước quyết định nghỉ hưu theo chế độ.
Với nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ông Đoàn Duy Thành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác.