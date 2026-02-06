Ông Đoàn Duy Thành sinh năm 1929 tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng).

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng) và Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại.

Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành

Sau khi giữ cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, trong giai đoạn từ năm 1993-2002, ông Đoàn Duy Thành là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trên cả cương vị quản lý nhà nước lẫn khi trực tiếp tham gia lãnh đạo tổ chức đại diện doanh nghiệp, ông Đoàn Duy Thành luôn theo đuổi nhất quán mục tiêu tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, khuyến khích sản xuất và thúc đẩy hội nhập.

Ở địa phương, trên cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông ghi dấu ấn bằng những chủ trương mạnh dạn nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân như dự án khai hoang, đắp đê Đình Vũ, hình thành các vùng dân cư mới, hay phong trào “ngói hóa nông thôn”.

Khi ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại thương, những quyết sách như nhập khẩu vàng để góp phần kiềm chế lạm phát, đồng thời từng bước xóa bỏ cơ chế độc quyền ngoại thương, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu đã giúp khơi thông dòng chảy thương mại, tạo điều kiện cho sản xuất - kinh doanh phát triển.

Trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) từ năm 1987-1990, ông tham gia thúc đẩy các chính sách cải cách kinh tế quan trọng, tháo gỡ rào cản cơ chế bao cấp, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, góp phần đặt nền móng cho môi trường kinh doanh cởi mở hơn trong thời kỳ đổi mới.

Dưới sự lãnh đạo của ông, VCCI từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp.

Ông chú trọng mở rộng các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, từ xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác, đến tham gia góp ý, kiến nghị chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, VCCI cũng được thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng uy tín với các đối tác nước ngoài, qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường và hội nhập sâu rộng hơn.