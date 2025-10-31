Theo phản ánh của người dân thôn Lâm Chính, trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN hoạt động khoảng 3 năm nay. Tuy nhiên, từ khi trang trại đi vào hoạt động, khu vực này thường xuyên xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc.

Toàn cảnh trang trại lợn. Ảnh: Lê Dương

Bà Nguyễn Thị Dung (SN 1977) cho biết: “Trước tình trạng ô nhiễm do trang trại gây ra, người dân đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Phía trang trại từng hứa sẽ khắc phục và đảm bảo vấn đề môi trường nhưng mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng".

Cũng theo bà Dung, khoảng hai tuần trước, mùi hôi thối tiếp tục bốc ra từ trang trại. Chính quyền địa phương đã mời đại diện trang trại làm việc cùng người dân. Tại buổi làm việc, đại diện trang trại lại hứa khắc phục, nhưng tình hình không được cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Do quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, hàng chục người dân đã dựng lều lán trước cổng trang trại lợn để phản đối, mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm.

Bà Dung bức xúc về việc trang trại lợn gây ô nhiễm. Ảnh: Lê Dương

Ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, tình trạng ô nhiễm môi trường và không khí tại khu vực này đã kéo dài khá lâu. Trước đây, huyện và xã cũ từng tổ chức đối thoại với người dân và có biên bản cam kết của trang trại.

“Chúng tôi xác định đây là vấn đề nhức nhối, nên đã thành lập đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả lên Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời yêu cầu trang trại khắc phục những nội dung người dân phản ánh. Tuy nhiên, việc khắc phục của trang trại rất hạn chế, mùi hôi vẫn tiếp diễn”, ông Đạt nói.

Khu vực cổng của trang trại lợn. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo ông Đạt, gần đây, xã đã họp thôn Lâm Chính và mời đại diện trang trại đến dự. Phía trang trại tiếp tục hứa khắc phục, những ngày đầu có giảm, nhưng sau đó mùi thối lại nặng hơn. Người dân bức xúc quá nên đã dựng lều để phản đối.

“Trước khi bà con dựng lều lán phản đối, ngày 24/10 xã đã có văn bản gửi lên tỉnh, đề nghị đưa trang trại vào danh mục kiểm tra. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lên kiểm tra, lấy mẫu. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng”, ông Đạt thông tin.