Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì buổi Lễ. Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu

Dự Lễ kỷ niệm có các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân, phu quân. Đặc biệt, tham dự Lễ kỷ niệm còn có các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện các tầng lớp nhân dân...

Từng câu, từng chữ của lời hịch non sông, dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn vẹn nguyên giá trị, là âm thanh vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt, là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do và độc lập ấy”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ cứ mỗi mùa Thu đến, triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong không khí thiêng liêng của "Tết Độc lập", mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của "độc lập" và "tự do".

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Đoàn kết là lực lượng vô địch”. Trong 81 năm qua, “lực lượng vô địch” đó không chỉ đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này tới thắng lợi khác mà còn giúp nhân dân Việt Nam lập nên kỳ tích, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, có quy mô thương mại lớn, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Đặc biệt, từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên nhanh chóng, trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao sau 40 năm Đổi mới.

Lễ chào cờ và Quốc ca được cử hành trọng thể

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện quốc tế tại Việt Nam

"Từ một đất nước chịu nhiều mất mát hy sinh, nhân dân Việt Nam đã kiên cường giành và giữ vững nền độc lập, thống nhất đất nước qua những thăng trầm của lịch sử; từng bước xây dựng một quốc gia hòa bình, ổn định, phát triển, nhân dân có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và phát huy quyền làm chủ đất nước; là điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng mến khách của đông đảo nhà đầu tư và bạn bè quốc tế; có trách nhiệm với vấn đề toàn cầu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Đó là hành trình được viết nên bằng ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc. Đó là chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống. Đó còn là sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới đã dành cho Việt Nam.

Từ một đất nước không có sự thừa nhận quốc tế, Việt Nam ngày nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó có tất cả các nước thành viên Liên Hợp quốc; có khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 45 đối tác, là thành viên của 70 tổ chức quốc tế quan trọng và 17 Hiệp định thương mại tự do.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam.

Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt "nhân dân là chủ thể, là trung tâm”. Mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Suốt chặng đường lịch sử, Việt Nam nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một quốc gia dù hùng mạnh tới đâu cũng không thể đơn độc giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu.

"Chúng ta phải chủ động chiến lược, phải hội nhập, phải tạo sự ổn định cho hòa bình và phát triển trong một thế giới đầy bất định. Chúng ta cùng nhau tăng cường đối thoại và hợp tác, giải quyết các tranh chấp và xung đột trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc để đem lại hòa bình lâu dài, sự phát triển bền vững, bao trùm cho thế giới.

Chúng ta cần cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học - công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: “Cùng nhau - chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức; Cùng nhau - chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hợp quốc làm trung tâm.

Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về vị thế và những thành tựu

Thay mặt đoàn ngoại giao, phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Uruguay tại Việt Nam Raúl Juan Pollak Giampietro nhấn mạnh, vượt qua mọi trở ngại, nhân dân Việt Nam đã đứng dậy, giành lại độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng từ tro tàn chiến tranh.

Kế thừa tư tưởng và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 81 năm qua, Việt Nam đã vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách. Từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống, Việt Nam vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng, tràn đầy sức sống và năng động, khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, không ngừng thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế và là một đối tác tin cậy, một người bạn chân thành.

Đại sứ Uruguay tại Việt Nam Raúl Juan Pollak Giampietro phát biểu

Đặc biệt, Việt Nam không chỉ xây dựng được những mối quan hệ bền chặt, tin cậy và cùng có lợi với những quốc gia đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong những thời khắc đen tối nhất.

Với việc đặt hạnh phúc và ấm no của người dân lên trên mọi lợi ích khác, Việt Nam đã kiên trì hàn gắn những vết thương chiến tranh, xây dựng một mạng lưới hợp tác và hữu nghị thực sự đặc biệt với cả những quốc gia từng là những đối thủ quyết liệt, không khoan nhượng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam - cũng như Việt Nam luôn sát cánh cùng chúng tôi - ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, mục tiêu mà, theo tinh thần Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước.

Đại sứ nhìn nhận, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới sau bốn thập kỷ thực hiện thành công công cuộc Đổi mới.

Việt Nam nổi bật với những bước tiến vượt bậc về khoa học, công nghệ tiên tiến, một nền công nghiệp năng động và hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, cùng sự ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội.

Việt Nam cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với những giá trị chung về hòa bình, hợp tác, chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với an ninh quốc tế...

"Nhìn lại những năm tháng hào hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về vị thế và những thành tựu mà đất nước có được", Đại sứ bày tỏ.

Kết thúc phát biểu, Đại sứ dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.