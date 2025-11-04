Theo Bloomberg Billionaires Index, Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia, hiện sở hữu tài sản ròng 176 tỷ USD, giàu thứ 9 hành tinh. Phần lớn khối tài sản khổng lồ này được tạo ra chỉ trong vài năm gần đây, khi Nvidia trở thành công ty công nghệ giá trị nhất hành tinh với vốn hóa hơn 5 nghìn tỷ USD.

CEO Nvidia Jensen Huang tại Triển lãm chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Sinh năm 1963 tại Đài Loan (Trung Quốc), Jensen Huang sang Mỹ học và tốt nghiệp Kỹ sư điện tại Đại học Oregon State. Năm 1993, ông cùng hai người bạn - Chris Malachowsky và Curtis Priem - lập ra Nvidia tại một quán ăn Denny’s. 6 năm sau, Nvidia tạo dấu ấn toàn cầu với GPU đầu tiên, con chip đồ họa mở đường cho kỷ nguyên chơi game và AI.

Huang giữ vai trò CEO suốt hơn 30 năm, trở thành biểu tượng của một nhà lãnh đạo “tự thân” hiếm có ở Thung lũng Silicon.

Khoảng 96% tài sản của Huang đến từ 3,5% cổ phần Nvidia, trị giá hơn 170 tỷ USD. Ông không đầu tư dàn trải như nhiều tỷ phú khác mà đặt cược gần như toàn bộ tài sản vào công ty mình sáng lập. Khi cổ phiếu Nvidia tăng, tài sản của ông cũng tăng theo - một minh chứng cho niềm tin tuyệt đối vào tầm nhìn của chính mình.

Theo Bloomberg, khối tài sản của Huang đã tăng gấp 60 lần kể từ năm 2016, trong đó 132 tỷ USD được tạo ra chỉ trong giai đoạn 2023 - 2025, khi AI trở thành tâm điểm toàn cầu.

Từ chỗ chỉ là nhà sản xuất chip cho game thủ, Nvidia dưới thời Huang đã trở thành trụ cột của hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Các GPU H100 và Blackwell của hãng hiện đang vận hành hầu hết các mô hình AI hàng đầu, từ OpenAI, Anthropic đến các siêu máy tính của chính phủ.

Nhờ nền tảng phần mềm CUDA và bộ giải pháp AI Enterprise, Nvidia không chỉ bán chip mà còn tạo nên một hệ sinh thái AI khép kín, khiến khách hàng bị “khóa chặt” trong chuỗi công nghệ của hãng. Chính sự dịch chuyển từ phần cứng sang hạ tầng AI toàn diện này đã đưa Nvidia vượt qua cả Apple và Amazon về giá trị vốn hóa.

“Chúng ta đang ở điểm bùng nổ lịch sử: AI sẽ kích hoạt nền kinh tế toàn cầu trị giá 100 nghìn tỷ USD và khiến nó phát triển nhanh hơn bao giờ hết”, Huang từng nói tại hội nghị GPU Technology Conference ở Washington.

Trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới, Huang là cái tên mới nhất và cũng là biểu tượng cho kỷ nguyên tỷ phú AI. Chỉ 5 năm trước, ông còn chưa có mặt trong danh sách. Ngày nay, ông sánh vai với nhà sáng lập của những công ty lớn nhất thế giới, gồm Meta, Google và Microsoft. Đặc biệt, tất cả họ ít nhiều cũng sử dụng công nghệ của Nvidia.

Nếu Nvidia tiếp tục thống trị thị trường chip AI, tài sản của ông hoàn toàn có thể vượt 200 tỷ USD, sánh ngang với Elon Musk hay Jeff Bezos.

Từ quán ăn Denny’s năm 1993 đến đỉnh cao 5 nghìn tỷ USD năm 2025, câu chuyện của Jensen Huang là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của niềm tin, sự kiên định và cho thấy AI không chỉ đang thay đổi công nghệ, mà còn tái định nghĩa sự giàu có.

(Theo indmoney)