Ngày 4/11, lãnh đạo UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã khen thưởng ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua.

Ông Chiến kể, những ngày mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư Trường Định chìm sâu trong biển nước. Nước lũ dâng nhanh, chảy xiết, dù chính quyền đã rào chắn, cảnh báo người dân không băng qua khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn có người liều lĩnh đi lại giữa dòng lũ.

Ông Chiến kể lại thời điểm cứu người gặp nạn

Khoảng 4h ngày 28/10, khi đang ngủ, ông giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thất thanh bên ngoài. Một phụ nữ đi làm sớm không may bị nước cuốn ngã, mắc kẹt giữa dòng chảy ngay trước nhà ông.

“Tôi bật dậy, cầm đèn pin lao ra. Lúc đó nước đã dâng đến thắt lưng, chảy rất mạnh. Chị ấy bị mắc giữa dòng, tôi cùng mấy người hàng xóm liền chạy đến dìu vào nhà. Chậm vài giây thôi là chị bị cuốn trôi ra sông rồi”, ông Chiến nhớ lại.

Đoạn đường ông Chiến lao ra cứu người phụ nữ mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Chiều cùng ngày, khoảng 16h30, khi nước lũ dâng cao lút đầu người, ông đang dùng bữa thì lại nghe tiếng kêu cứu vọng ra từ cánh đồng trước nhà. Ngoài kia, 4 người (2 nam, 2 nữ) đang bấu víu vào cột điện giữa dòng nước mênh mông sau khi chiếc ghe của họ bị lật.

Không chút do dự, ông vội khởi động chiếc ghe nhỏ, lao ra giữa dòng nước chảy xiết. Ghe chao đảo dữ dội, ông phải gồng mình giữ lái, điều khiển khéo léo để không bị lật. Khi tiếp cận được nhóm người gặp nạn, ông nhanh chóng kéo 2 phụ nữ lên ghe trước, đưa vào nơi an toàn, rồi quay lại cứu nốt 2 người đàn ông đang kiệt sức.

“Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết phải cứu người. Nước chảy xiết lắm, nếu chậm vài phút thôi là họ không còn cơ hội”, ông nhớ lại.

Chiếc ghe nhỏ cùng ông Chiến cứu nhóm người gặp nạn

Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Trường Định, ông Chiến quen với sông nước từ nhỏ. Cuộc sống mưu sinh bằng nghề chài lưới giúp ông có sức khỏe, sự bình tĩnh và bản lĩnh để đối mặt với những cơn lũ dữ.

Việc cứu người với ông cũng chẳng còn xa lạ. Năm 2023, trong hai trận ngập nặng ở cánh đồng Trường Định, ông cũng từng liều mình bơi giữa nước xiết để cứu người gặp nạn.

“Ai ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi. Thấy người gặp nạn mà đứng nhìn thì không đành. Cứu người là bản năng, là điều tự nhiên phải làm, chứ tôi không nghĩ đến chuyện được khen thưởng”, ông chia sẻ.

Phường Hải Vân khen thưởng ông Trần Đình Chiến với hành động đẹp

Không chỉ riêng ông Chiến, tinh thần nghĩa hiệp giữa lũ dữ cũng được nhiều người dân Đà Nẵng lan tỏa trong những ngày qua.

Chiều 28/10, tại xã Hà Nha, ông Lương Văn Hải (trú thôn Ngọc Kinh Đông) đi thăm trang trại bò thì ghe bị lật giữa dòng nước, chỉ kịp bám vào cột điện kêu cứu trong tuyệt vọng.

Nghe tin từ ông Ngô Hận - người đi đường phát hiện sự việc và kêu gọi giúp đỡ trên mạng xã hội - ông Tăng Đá (thôn Lam Phụng) và ông Mai Nhật Tâm (thôn Ngọc Thạch) lập tức chèo ghe giữa dòng nước chảy xiết, vượt qua nguy hiểm để cứu ông Hải vào bờ an toàn.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã Hà Nha đã trao giấy khen cho hai người dân dũng cảm vì hành động nghĩa hiệp, kịp thời cứu người giữa lũ dữ.