XEM VIDEO: Xuyên đêm vượt 20km khiêng 3 nạn nhân vụ sạt lở đi cấp cứu



Sáng 30/10, Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My (TP Đà Nẵng) đang tích cực điều trị cho 3 nạn nhân bị thương nặng do sạt lở đất tại xã Trà Giác. Các nạn nhân được lực lượng phòng thủ dân sự xã Trà Tân khiêng cáng vượt hơn 20km đường bộ trong đêm đưa đến cấp cứu.

Ba nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Kim Thuý (SN 1973) và cháu Nguyễn Thị Xuân Tây (SN 2015) - đều chấn thương sọ não, đa chấn thương, tiên lượng rất nặng; ông Nguyễn Thế Diện (SN 1992) bị chấn thương đầu và phần mềm, tiên lượng nặng.

Trước đó, 3 nạn nhân được khiêng bằng cáng từ hiện trường đến Trạm y tế xã Trà Tân để cấp cứu ban đầu. Ảnh: M.C

Trước đó, chiều 29/10, Trạm y tế xã Trà Tân tiếp nhận các nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Công tác cứu chữa gặp vô vàn khó khăn khi khu vực mất điện. Trạm phải mượn máy phát của công an xã và trường học để vận hành bình oxy, trong khi tuyến Quốc lộ 40B - con đường duy nhất nối ra trung tâm, vẫn bị chia cắt, xe cứu thương không thể tiếp cận.

Trước tình thế nguy cấp, tối 29/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Tân thống nhất vận chuyển nạn nhân bằng đường bộ.

3 nạn nhân chấn thương nặng được khiêng đến Trung tâm y tế khu vực Trà My lúc gần 2h, sáng 30/10. Ảnh: M.C

Lực lượng gồm khoảng 50 người là công an xã, dân quân, cán bộ xã, y tế và đoàn viên thanh niên được chia làm hai nhóm: nhóm đi trước mở đường mang theo bình oxy, đèn pin và dụng cụ phá chướng ngại vật; nhóm đi sau khiêng cáng 3 nạn nhân, vượt qua hơn 10 điểm sạt lở. Có đoạn bùn ngập đến đầu gối, nhiều nơi phải men sát mép vực sâu trong mưa lớn mới di chuyển được.

Đến 1h20 ngày 30/10, lực lượng cứu hộ đã đưa được các nạn nhân vượt qua quãng đường khoảng 20km đầy sạt lở, đến khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 (TP Đà Nẵng) và bàn giao cho xe cứu thương chuyển đến Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My tiếp tục cấp cứu.

"Dù rất hiểm nguy, chúng tôi luôn nghĩ, còn hy vọng là còn phải cứu. Toàn bộ lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bị nạn. Sáng nay, chính quyền xã Trà Tân cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng", ông Lê Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Trà Tân chia sẻ.