Nguồn clip: Nhất Niệm

Từ đêm 17/10 đến sáng 18/10, TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường ở khu vực khu công nghiệp Hòa Khánh bị ngập sâu.

Tại tuyến đường số 4, khu vực trước nhà xe tòa nhà E1 và E2 thuộc khu chung cư Hòa Khánh (phường Liên Chiểu), nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, đục ngầu và chảy xiết.

Trong lúc di chuyển qua đoạn đường này, một người phụ nữ chở theo cháu bé khoảng 3 tuổi không may bị dòng nước xô ngã xe, trượt về phía miệng cống ngầm.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức lao đến hỗ trợ, đưa hai mẹ con lên vỉa hè an toàn. Chiếc xe máy bị nước cuốn trôi, sau đó mới được kéo lại.

Hình ảnh vụ việc được cư dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Cống ngầm nằm trên đường số 4, sát khu vực trước nhà xe tòa nhà E1 và E2 khu chung cư Hòa Khánh

Sáng 19/10, nhiều cư dân tại khu chung cư Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc hai mẹ con suýt bị cuốn xuống cống ngầm trong dòng nước lũ.

Ngồi trước tòa nhà E2, bà Ngọc – người bán bún gần hiện trường vẫn còn “nổi da gà” khi kể lại.

“Tôi vẫn còn sợ khi nghĩ về khoảnh khắc đó. Nhìn hai mẹ con bị nước cuốn đi mà tôi chỉ biết hét lên kêu cứu", bà nói.

Theo bà Ngọc, khoảng 6h ngày 18/10, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường số 4, đoạn trước nhà xe tòa nhà E1 và E2, biến thành dòng chảy xiết. Nước từ trên núi đổ về cuồn cuộn, tràn qua mặt đường, tạo thành một dòng lũ hung dữ.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ chở con nhỏ khoảng 3 tuổi đi học không may bị dòng nước mạnh xô ngã. Chiếc xe máy trượt về phía miệng cống ngầm, trong khi hai mẹ con bị cuốn trôi, chới với giữa lằn ranh sinh tử.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Đặng Ngọc Toàn (54 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc), bảo vệ khu chung cư Hòa Khánh, lập tức lao xuống dòng nước xiết để cứu hai mẹ con.

Ông Toàn kể thời khắc lao ra dòng nước lũ cứu hai mẹ con

Ông Toàn kể: “Khoảng 6h, tôi đến chung cư để thay ca trực. Chưa kịp cởi áo mưa thì thấy một người phụ nữ gặp nạn giữa dòng nước. Nghe tiếng kêu cứu, tôi chỉ kịp lao xuống, kéo họ lại rồi đẩy về phía vỉa hè, nơi có người dân đang đưa tay hỗ trợ”.

“Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết nếu chậm vài giây nữa thôi là hai mẹ con sẽ bị cuốn đi”, ông nhớ lại.

Theo ông Toàn, nước chảy xiết đến mức ông phải ghì chặt tay, xoay người che cho đứa bé rồi mới đưa được cháu cho người đứng trên lề đường.

“Đứa bé ôm chặt vai tôi, sợ hãi khóc nấc. Khi đưa được hai mẹ con lên bờ, tôi mới thở phào”, ông kể.

Thấy hai mẹ con an toàn, ông Toàn tiếp tục quay lại dòng nước để kéo chiếc xe máy đang bị trôi cách hơn 10m.

“Cống ngầm ở vị trí đó sâu lắm, lún một cái là mất dấu luôn. Tôi phải mất hơn 10 phút mới kéo được xe lên vỉa hè. Nhưng quan trọng nhất là cứu được hai mẹ con”, ông nói.

Khu vực xung quanh chung cư Hòa Khánh ngập sâu sáng 18/10

Thời điểm đó, trời vẫn mưa lớn, sấm chớp liên hồi, nước dâng đến nửa bánh xe, chảy xiết rất nguy hiểm. Nhiều người dân chỉ dám đứng trên vỉa hè kêu gọi, lo sợ tiến lại gần.

Cháu bé sau khi được đưa lên vỉa hè có bị trầy xước nhẹ ở chân do trượt mạnh xuống đường. Các cư dân trong chung cư đã ủ ấm, cho mượn áo quần để thay. Còn ông Toàn thì toàn thân ướt sũng, lấm lem bùn đất.

“Tôi có đứng lại kiểm tra xem cháu bé đã an toàn chưa, rồi vội vào ca trực vì đã trễ giờ. Cứu được hai mẹ con là tôi mừng rồi, còn ướt, lạnh hay trễ giờ làm cũng không quan trọng”, ông Toàn chia sẻ.