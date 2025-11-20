Khoa Bệnh lây đường hô hấp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một ca bệnh phức tạp. Bệnh nhân nam, sinh năm 1975, có tiền sử lao xơ hang phổi đã điều trị ổn định nhiều năm. Gần đây bệnh tái phát, điều trị tại tuyến dưới nhưng diễn tiến ngày càng nặng, buộc phải chuyển lên tuyến trên.

Khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao liên tục, rét run, đau ngực, khó thở và ho khạc đờm đục lẫn máu. Các xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng nặng kèm suy đa cơ quan. Chụp CT ngực ghi nhận hình ảnh phổi đông đặc lan rộng trên nền tổn thương lao cũ, đồng thời nghi ngờ có u nấm Aspergillus.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Đáng lo ngại, kết quả cấy máu, đờm và dịch rửa phế quản đều dương tính với Klebsiella pneumoniae – vi khuẩn gây viêm phổi nặng và dễ dẫn đến nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết từ viêm phổi phải, kèm đồng nhiễm nấm trong hang lao tồn dư.

Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị bằng kháng sinh theo kháng sinh đồ và thuốc kháng nấm, người bệnh vẫn sốt kéo dài. Xét nghiệm lặp lại cho thấy vi khuẩn chuyển sang đa kháng, không còn nhạy với các thuốc ban đầu, trong khi ổ nấm tiếp tục xâm lấn, gây hoại tử mô phổi và tạo ổ áp xe lớn.

Đánh giá bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa và áp dụng phác đồ điều trị tích cực hơn. Người bệnh được dùng kháng sinh phối hợp mạnh, đồng thời được dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn siêu âm để giải phóng mủ và khống chế nhiễm trùng khu trú. Song song là các biện pháp hỗ trợ đa tạng.

Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân có cải thiện rõ rệt: Hết sốt, chỉ số viêm giảm, hô hấp tốt hơn, gan thận hồi phục dần. Ổ áp xe thu nhỏ, tình trạng nhiễm nấm được kiểm soát, sức khỏe và tinh thần bệnh nhân ổn định trở lại.

Các bác sĩ cảnh báo người có di chứng lao phổi, đặc biệt là hang lao, có nguy cơ cao bị nhiễm trùng nặng do vi khuẩn và nấm. Khi xuất hiện dấu hiệu sốt cao, khó thở, ho ra máu, cần đến bệnh viện ngay để được điều trị sớm, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn huyết – tình trạng có tỷ lệ tử vong rất cao nếu chậm trễ.