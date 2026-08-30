Một người đàn ông Trung Quốc ngoài 60 tuổi trong vài tháng liên tục đau âm ỉ vùng bụng trên nhưng cho rằng tái phát bệnh dạ dày nên tự mua thuốc uống. Trong thời gian này, người nhà nhận thấy ông vàng da, sụt cân nhưng nam bệnh nhân vẫn nghĩ do ăn uống kém.

Chỉ đến khi mắt vàng rõ rệt kèm ngứa da dữ dội, ông mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy khối u ở đầu tụy đã chèn ép ống mật và xâm lấn tại chỗ, ông đã bỏ lỡ thời điểm phẫu thuật tốt nhất.

Theo bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát Triển Hàn Tường (Trung Quốc), tình trạng trên không hiếm gặp. Ung thư tuyến tụy thường được phát hiện muộn. Khi khối u còn nhỏ, bệnh hầu như không gây triệu chứng rõ ràng. Người bệnh có thể chỉ ăn uống kém, khó tiêu hoặc thỉnh thoảng đau bụng trên dễ nhầm với các vấn đề tiêu hóa thông thường.

Theo bác sĩ Triển, dưới đây là những dấu hiệu có thể cảnh báo ung thư tuyến tụy:

Vàng: Mắt vàng, da vàng, nước tiểu sẫm màu

U tuyến tụy có thể chèn ép ống mật khiến dịch mật không thể lưu thông và bilirubin (có màu vàng cam) trào ngược vào máu.

Người bệnh có thể bị vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm và ngứa da dai dẳng. Những biểu hiện này dễ bị nhầm với bệnh gan hoặc túi mật. Người trưởng thành đột nhiên vàng da không rõ nguyên nhân, đặc biệt không có tiền sử viêm gan hay sỏi mật, cần đi khám để tìm nguyên nhân và loại trừ khả năng liên quan đến tuyến tụy.

Đau bụng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh bao gồm bất ổn tuyến tụy. Ảnh: AI

Gầy: Cân nặng liên tục giảm dù không chủ ý

Sụt cân không theo ý muốn là dấu hiệu thường gặp ở nhiều loại ung thư, đáng lưu ý ở ung thư tuyến tụy.

Người bệnh có thể gầy đi rõ rệt trong vài tháng, quần áo rộng hơn, kèm chán ăn, đầy bụng và mệt mỏi. Nếu trong 3-6 tháng, cân nặng giảm hơn 5-10% mà không phải do ăn kiêng hay tăng vận động, người dân cần đi khám thay vì cho rằng tiêu hóa kém do tuổi tác.

Đau: Đau bụng trên hoặc thắt lưng kéo dài

Đau do tuyến tụy có thể biểu hiện ở nhiều vị trí. Người bệnh thường đau âm ỉ hoặc đau tức kéo dài ở vùng bụng trên, đôi khi lan ra sau lưng hoặc thắt lưng. Cơn đau có thể tăng khi nằm ngửa và giảm khi cúi người hoặc nằm nghiêng.

Nếu đau kéo dài, đồng thời có tiêu hóa kém và sụt cân, người bệnh không nên tự điều trị mà cần chủ động trao đổi với bác sĩ để kiểm tra sức khỏe.

Đường: Đường huyết đột nhiên bất thường

Tuyến tụy có nhiệm vụ tiết insulin và điều hòa đường huyết. Một số bệnh nhân ung thư tuyến tụy bị tăng đường huyết hoặc bệnh tiểu đường đột nhiên khó kiểm soát. Ở người trên 50 tuổi, không béo phì hoặc không có tiền sử gia đình tăng đường huyết nhưng đột nhiên xuất hiện bất thường đường huyết, bác sĩ thường khuyến nghị kiểm tra tuyến tụy.