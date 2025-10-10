Bé gái đáng thương Nguyễn Ngọc Như Ý là nhân vật trong bài viết: "Cha chạy Grab thâu đêm không đủ 200 triệu cứu con gái mắc xơ gan nguy kịch”.

Đại diện Báo VietNamNet trao tận tay số tiền 462.563.135 đồng đến gia đình bé Như Ý.

Chưa đầy 1 tuổi, bé Như Ý (SN 2023) phát hiện mắc xơ gan mà khởi phát từ bệnh lý teo đường mật bẩm sinh. Dù đã tiến hành mổ Kasai nhưng bệnh tình của con vẫn tiến triển nặng dần thành xơ gan. Cuối năm 2024, bác sĩ đánh giá tình trạng của con chuyển biến xấu, anh Nguyễn Nhựt Thắng (SN 1996) quyết định ghép gan để cứu con gái.

Bác sĩ cho biết, ca ghép gan cần chi phí hơn 500 triệu đồng, trong khi vợ chồng anh chỉ xoay sở vay mượn được 200 triệu đồng. Để cứu tính mạng bé Như Ý, ông bà nội buộc phải cầm cố căn nhà cũ dưới quê để có đủ tiền ghép gan cho cháu.

Ngỡ số tiền lớn ấy đã cứu được con gái nhưng sau ghép gan, cơ thể bé lại thải ghép và nhiễm virus. Bắt buộc phải đổi kháng sinh theo kết quả cấy, với chi phí ước tính khoảng 200 triệu đồng nữa.

Suốt thời gian qua, vợ chồng anh Thắng tiếp tục vay mượn mới được 20 triệu đồng để lo cho con. Đến nay, gia đình chẳng còn đường xoay xở nào khác. Lâm vào đường cùng, anh Thắng tìm đến Báo VietNamNet mong được giúp đỡ.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của bé Như Ý được chia sẻ, nhiều tấm lòng nhân ái đã dang tay giúp đỡ bé Như Ý số tiền 462.563.135 đồng. Ngoài ra, nhiều bạn đọc hỗ trợ thông qua số tài khoản cá nhân của gia đình số tiền hơn 80 triệu đồng.

Cầm trên tay số tiền được bạn đọc giúp đỡ, người cha trẻ gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm: “Tôi rất biết ơn các anh, chị, cô, chú đã giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian vừa qua. Tôi không ngờ số tiền được mọi người giúp đỡ được gấp đôi so với dự tính nên gia đình tôi xin phép ngừng nhận hỗ trợ. Số tiền lớn này gia đình sẽ dùng để điều trị cho con đến cùng, sau này còn dư nhất định sẽ gửi tặng lại cho các hoàn cảnh khó khăn khác trong bệnh viện”.