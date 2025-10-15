Đó là hoàn cảnh thương tâm của anh Trương Dương Nông (SN 1985) và chị Lê Thị Bụi (SN 1989), nhân vật trong bài viết: “Người đàn ông khuyết tật cầu khẩn: “Em mất con rồi, xin mọi người cứu vợ em với”.

Anh Trương Dương Nông trân trọng và biết ơn tấm lòng bạn đọc đã giúp đỡ.

Mang thai ở tuần thứ 21, chị Bụi đi bán vé số bỗng sốt cao, ngã gục ngoài đường, được người dân đưa vào trạm y tế cấp cứu. Hoảng sợ, lo lắng vì vợ đang mang thai lại té ngã, anh Nông chuyển vợ gấp vào bệnh viện Từ Dũ thăm khám, mong 2 mẹ con vẫn ổn. Thế nhưng, bệnh tình chị Bụi chuyển nặng, thai yếu nên không giữ được đứa bé.

Vợ chồng anh đều khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, từ quê lên TPHCM thuê nhà và mưu sinh bằng nghề bán vé số nên cuộc sống thật chật vật.

Mất đi đứa con đầu lòng, còn tính mạng vợ vẫn chưa biết ra sao, trong khi kinh tế hoàn toàn cạn kiệt khiến anh Nông chới với không biết phải làm gì để cứu được vợ.

Cảm thương trước hoàn cảnh của vợ chồng anh Nông, nhiều bạn đọc đã giúp đỡ vợ chồng anh số tiền 33.942.868 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay anh Nông.

"Tôi xin cảm ơn Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, và Báo VietNamNet đã kết nối, giúp đỡ vợ chồng tôi. Mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh vợ tôi chuyển biến nặng nên đã ra đi theo con. Số tiền này tôi sẽ để lo mai táng cho vợ chu toàn, phần còn lại tôi xin trả cho quỹ của nhà thờ đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian vợ tôi điều trị bệnh”, anh Nông chia sẻ.