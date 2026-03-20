Hôm nay (20/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Quảng (SN 1980, ở xã Chương Mỹ, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 5/10/2025, ông Vương Danh T. (SN 1977, ở xã Chương Mỹ, Hà Nội) đến quán “Hoa Quỳnh coffee” ở mặt đường quốc lộ 6, thuộc tổ dân phố Ninh Sơn, phường Chương Mỹ để uống nước và hát karaoke cùng nhóm bạn.

Khoảng 20 phút sau, bị cáo Đặng Đình Quảng cũng đến quán để uống bia và hát karaoke cùng nhóm của ông T. Khi cả nhóm ngồi hát, giữa Quảng và ông T. xảy ra cãi nhau, xuất phát từ việc ông T. chê Quảng không có việc làm, không có tiền.

Bị cáo Quảng tại tòa. Ảnh: TN

Thấy vậy, Quảng đáp: “Chắc gì anh đã nhiều tiền hơn tôi?” thì bị ông T. tát một cái vào mặt. Bị đánh, Quảng nói: “Cả nhà chứng kiến, có camera quay lại anh T. tát tôi nhé”. Được mọi người can ngăn, bị cáo điều khiển xe máy đi về nhà.

Về đến nhà, do vẫn bực tức vì bị tát nên Quảng nảy sinh ý định đánh trả thù ông T. Bị cáo lấy thanh tuýp sắt ở sau nhà rồi điều khiển ô tô, quay lại quán “Hoa Quỳnh” rồi đỗ sau xe tải của ông T. và ngồi chờ.

Khoảng 23h40 cùng ngày, Quảng thấy ông T. đi từ trong quán ra xe ô tô. Ngay khi đó, bị cáo xuống xe, cầm theo tuýp sắt, lao về phía ông T., dùng tuýp vụt xuống người nạn nhân. Cú đánh trên khiến ông T. ngã xuống đường, còn bị cáo lên ô tô, rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong do chấn thương sọ não nặng. Ngày hôm sau, vợ ông T. đến cơ quan công an trình báo sự việc.