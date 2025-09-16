Ngày 16/9, Công an xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình cho biết, đã phối hợp ngân hàng hỗ trợ ông Nguyễn Văn Quảng (SN 1975, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, hiện đang tạm trú tại xã Vụ Bản) trả lại đầy đủ số tiền được chuyển khoản nhầm.

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/9, tài khoản ngân hàng của ông Quảng nhận được số tiền 1,1 tỷ đồng từ một số tài khoản lạ chuyển vào.

Lo sợ bị các đối tượng lừa vay nặng lãi hoặc đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản, ông Quảng đã đến Công an xã Vụ Bản trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vụ Bản đã xác minh, liên hệ với ngân hàng Agribank chi nhánh Vụ Bản để tra soát nội dung, thông tin của chủ tài khoản chuyển nhầm và xác định được người chuyển nhầm là ông Vũ Ngọc Hải (SN 1975, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Số tiền chuyển nhầm được trả lại cho ông Hải. Ảnh: CACC

Ngày 10/9, Công an xã Vụ Bản đã phối hợp với ngân hàng Agribank hỗ trợ ông Hải nhận lại đầy đủ số tiền chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của ông Quảng.

Công an xã Vụ Bản khuyến cáo, khi phát hiện có người lạ chuyển tiền vào tài khoản của mình, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo và được hỗ trợ, nhằm phòng tránh việc bị kẻ gian lợi dụng thủ đoạn chuyển tiền nhầm để lừa đảo.