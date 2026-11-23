Không uống bia rượu, thường xuyên tập thể dục và ăn uống lành mạnh, người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội vẫn bất ngờ phát hiện gan nhiễm mỡ độ 3 do uống quá nhiều nước cam.

Gan nhiễm mỡ vì chăm chỉ uống nước cam

Ông N.M.A.H. (45 tuổi, Hà Nội) bất ngờ phát hiện gan nhiễm mỡ độ 3 trong lần khám sức khỏe định kỳ. Đây là mức độ khá nặng, khiến ông không khỏi lo lắng bởi bản thân thường xuyên tập thể dục, trung bình 4 giờ mỗi tuần, không uống bia rượu và luôn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam, cho biết ban đầu ông H. nghi ngờ kết quả chẩn đoán nên chủ động đến cơ sở y tế khác để kiểm tra lại. Tuy nhiên, kết quả lần hai vẫn xác nhận tình trạng gan nhiễm mỡ ở mức độ nặng.

Khai thác kỹ thói quen sinh hoạt, bác sĩ phát hiện một chi tiết đáng chú ý: ông H. uống khoảng 1-2 lít (4-5 cốc) nước cam ép mỗi ngày và gần như dùng loại đồ uống này thay thế hoàn toàn nước lọc.

Theo bác sĩ Mạnh, nhiều người quan niệm nước ép trái cây giàu vitamin nên có thể uống thường xuyên, thậm chí với số lượng lớn mà không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là thói quen tiềm ẩn nguy cơ khiến cơ thể nạp quá nhiều đường, góp phần thúc đẩy quá trình tích tụ mỡ trong gan, kể cả ở người không thừa cân, béo phì.

Nước ép cam chứa lượng đường lớn. Ảnh: Hoa Linh.

“Fructose là một loại đường có trong trái cây, được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi tiêu thụ quá mức, đặc biệt qua các loại nước ép, lượng đường này có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp chất béo, làm tăng triglyceride và khiến mỡ tích tụ trong gan”, bác sĩ Mạnh cho hay.

Có nên uống nước cam hằng ngày?

Theo bác sĩ Mạnh, so với ăn trái cây nguyên quả, uống nước ép có thể khiến cơ thể hấp thu một lượng đường lớn trong thời gian ngắn. Quá trình ép cũng làm mất đi một phần chất xơ vốn có trong trái cây, tùy phương pháp chế biến.

Đặc biệt, để có một cốc nước cam, người dùng thường phải sử dụng nhiều quả. Vì vậy, khi uống một lượng lớn nước ép mỗi ngày, lượng đường tự nhiên nạp vào cơ thể có thể tăng đáng kể mà không dễ nhận ra. Thói quen dùng nước ép thay nước lọc càng khiến tổng lượng đường tiêu thụ tăng cao.

Bác sĩ Mạnh nhấn mạnh, gan nhiễm mỡ không chỉ gặp ở người uống nhiều rượu bia, thừa cân hoặc ít vận động. Chế độ ăn dư thừa năng lượng, tiêu thụ nhiều đường và các rối loạn chuyển hóa cũng là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Với trường hợp ông H., bác sĩ yêu cầu ngừng thói quen dùng nước cam ép thay nước lọc, hạn chế đường, điều chỉnh lượng trái cây ngọt theo hướng dẫn và sử dụng thuốc hỗ trợ theo chỉ định.

Người dân nên ưu tiên uống nước lọc để giải khát, ăn trái cây nguyên quả thay vì ép lấy nước và kiểm soát khẩu phần. Với người mắc đái tháo đường, không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn trái cây nhưng cần lựa chọn loại phù hợp, ăn với lượng vừa phải và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Gan nhiễm mỡ nếu không được kiểm soát có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan ở một số trường hợp. Vì vậy, người dân cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, khám sức khỏe định kỳ và không chủ quan với nguy cơ mắc bệnh chỉ vì bản thân có vóc dáng gầy, thể lực tốt hoặc thường xuyên tập luyện thể thao.

Đối với nước cam, bác sĩ Mạnh cho rằng không phải ai cũng phù hợp uống nước cam mỗi ngày. Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản hoặc nhạy cảm với axit nên hạn chế nếu uống vào thấy khó chịu. Người có tiền sử sỏi thận cần hỏi bác sĩ về chế độ ăn phù hợp. Trẻ dưới 1 tuổi không nên uống nước ép trái cây. Người đang dùng thuốc điều trị cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để tránh nguy cơ tương tác.

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