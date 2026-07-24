Nhiều người cho rằng nước hầm xương rất bổ nên càng dùng nhiều càng tốt. Quan điểm này có đúng không? Những ai cần hạn chế hoặc tránh sử dụng món ăn này? (Võ Thị Hà - TPHCM)

Bác sĩ Chu Thị Dung - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Canh từ nước hầm xương là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình. Nhiều người cho rằng xương có nhiều canxi. Vì vậy, canh xương thường được dùng với mong muốn giúp trẻ cao lớn, người lớn tuổi chắc xương hoặc người mới ốm dậy nhanh hồi phục.

Món ăn này có chứa nhiều vitamin cùng khoáng chất quan trọng như vitamin D, B, folate, magie, canxi… đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tuy nhiên, với một số người mắc bệnh mạn tính, canh xương có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Canh xương - món ăn phổ biến của nhiều gia đình. Ảnh: Hoa Linh.

1. Người bị mỡ máu cao, thừa cân, béo phì

Nếu nước dùng được ninh từ xương có nhiều tủy, da, thịt mỡ hoặc bổ sung mỡ động vật, lượng chất béo bão hòa sẽ cao hơn. Khi bạn ăn canh xương thường xuyên, tổng lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể tăng lên, từ đó có thể làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu) trong máu.

Người thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu hoặc có nguy cơ bệnh tim mạch nên hạn chế phần mỡ nổi trên bề mặt nước dùng. Bạn có thể để canh nguội, bảo quản lạnh để lớp mỡ đông lại rồi vớt bỏ trước khi sử dụng.

2. Người mắc bệnh gout

Purin có nhiều trong thịt và các mô động vật. Khi hầm xương, một phần purin có thể hòa tan vào nước dùng.

Một số nghiên cứu cho thấy hàm lượng purin trong các loại nước dùng có sự khác biệt đáng kể tùy nguyên liệu và cách chế biến. Người đã mắc bệnh gout nên thận trọng với các loại nước dùng ninh quá đậm đặc, đặc biệt nếu được nấu từ nhiều thịt, nội tạng hoặc nguyên liệu giàu purin.

3. Người mắc bệnh thận

Không có quy định chung rằng tất cả người mắc bệnh thận đều phải kiêng canh hầm xương.

Tùy giai đoạn bệnh, kết quả xét nghiệm và các bệnh lý đi kèm, người bệnh có thể cần điều chỉnh lượng natri, kali, phốt pho hoặc protein trong khẩu phần. Các hướng dẫn quốc tế khuyến cáo chế độ dinh dưỡng ở người bệnh thận cần được cá thể hóa theo từng trường hợp.

Đặc biệt, người suy thận tiến triển, tăng kali máu, phù, suy tim hoặc đang chạy thận nhân tạo cần tuân thủ chế độ ăn do bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn. Họ không nên tự ý kiêng hoàn toàn hoặc lạm dụng nước hầm xương theo kinh nghiệm truyền miệng.

Lưu ý, khi nấu canh xương, bạn nên ưu tiên hầm từ xương nạc, loại bỏ lớp mỡ nổi, hạn chế nêm quá nhiều muối và kết hợp với nhiều rau củ để tăng giá trị dinh dưỡng.