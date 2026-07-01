MS 2026.172

Gần 10 năm nay, ông Pỉnh và con trai Vi Văn Chức (SN 1995) sống nương tựa nhau trong căn nhà cấp 4 được xây từ năm 2006. Ngôi nhà cũ kỹ ấy đã chứng kiến những biến cố liên tiếp đổ xuống gia đình.

Anh Vi Văn Chức phải chạy thận định kỳ 3 buổi mỗi tuần để duy trì sự sống, mọi chi phí sinh hoạt và điều trị đều trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân.

Chúng tôi ghé thăm nhà ông Pỉnh đúng lúc ông đang vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Mâm cơm của 2 cha con ông chỉ có một ít thịt băm rang nhạt. Ông Pỉnh nói, thi thoảng cha con ông mới được bữa cơm có ít thịt như thế này.

"Từ ngày Chức mắc bệnh, có đồng nào cũng ưu tiên mua thuốc. Ăn uống chỉ cần đủ no, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy", ông nói.

Thi thoảng cha con ông mới được bữa cơm có ít thịt như thế này

Năm 2017, anh Chức lập gia đình. Chỉ khoảng một tháng sau ngày cưới, những cơn đau đầu dữ dội khiến anh phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (nay là Bệnh viện đa khoa số 1 Bắc Ninh).

"Khi bác sĩ nói tôi bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận suốt đời vì không còn thuốc chữa, tôi chỉ biết buồn. Lúc ấy tôi sốc, không nghĩ được suy thận là bệnh gì", anh nhớ lại.

Căn bệnh cũng khép lại cuộc hôn nhân vừa chớm nở. Khi biết chồng mắc bệnh hiểm nghèo, người vợ quyết định rời đi.

"Tôi buồn lắm. Nhưng mình bệnh thế này thì cũng không thể chăm sóc được người ta. Chỉ mong cô ấy có cuộc sống tốt hơn", anh Chức nói.

Cánh tay sưng phồng với những mạch máu nổi rõ là dấu vết của những lần chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống của anh Chức

Nhưng biến cố chưa dừng lại, chưa đầy một năm sau, mẹ anh qua đời vì bệnh ung thư cổ tử cung. Từ đó, căn nhà chỉ còn hai cha con lặng lẽ cưu mang nhau.

Để duy trì sự sống, mỗi tuần anh Chức phải chạy thận ba buổi, có những đợt phải tăng số lần lọc máu khi sức khỏe suy giảm.

Ngoài tiền đi lại, mỗi tháng anh cần khoảng 4 triệu đồng mua thuốc, truyền đạm, truyền sắt và chi trả các khoản ngoài bảo hiểm y tế. Số tiền chủ yếu do các anh chị em trong gia đình gom góp hỗ trợ.

Tiền chỉ để dành dụm mua thuốc điều trị bệnh cho anh Chức

Từ khi anh Chức lâm bệnh không đủ sức khoẻ để lao động, ông Pỉnh tuổi cao, bệnh tật nên không thể làm việc nặng, vì vậy gia đình hiện không còn nguồn thu nhập ổn định.

Để giảm bớt chi phí điều trị, từ năm 2021, anh Chức xin chuyển từ bệnh viện tỉnh về Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn để tiếp tục chạy thận.

Ông Pỉnh có 7 người con, 6 người đã lập gia đình, tuy nhiên cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chỉ giúp được bố con ông phần nào.

Để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt, những ngày không phải đến bệnh viện, anh Chức vẫn cố gắng trồng rau, nuôi vài chục con gà. Thế nhưng sức khỏe của anh ngày càng yếu, nhiều hôm ông Pỉnh phải gắng gượng chăm nom việc nhà.

Điều khiến người đàn ông 30 tuổi đau lòng là nhìn cha ngày một già yếu, bệnh tật vẫn phải chăm sóc mình từng bữa ăn, viên thuốc.

"Tôi còn làm được gì thì cố làm. Chỉ mong đỡ đần được bố, nhìn bố già yếu mà vẫn phải lo cho mình. Tôi chưa làm được gì cho bố thì đã mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi thương bố lắm”, anh Chức nghẹn ngào.

Những ngày không phải đến bệnh viện chạy thận, anh Chức vẫn cố gắng làm những công việc nhẹ nhàng

Mong ước của anh Chức là nếu sức khỏe khá hơn, anh dự định học bán hàng online để có thêm thu nhập, có thêm chi phí chạy thận hằng tháng.

“Lúc này, chỉ cần còn được sống, còn được ở bên bố là tôi mãn nguyện lắm rồi”, anh Chức chia sẻ.

Ngồi cạnh con, ông Pỉnh khẽ thở dài: "Tôi bị tiểu đường nhiều năm, sức khỏe yếu lắm. Nhưng còn đi lại được thì tôi vẫn chăm con".

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Sái Văn Lính, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Ngạn, xác nhận gia đình ông Vi Văn Pỉnh thuộc diện hộ nghèo của địa phương nhiều năm nay.

Anh Chức phải chạy thận nhân tạo định kỳ để duy trì sự sống, trong khi ông Pỉnh tuổi cao, mắc tiểu đường, sức khỏe yếu. Gia đình hầu như không còn nguồn thu nhập, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của người thân và các chính sách an sinh xã hội.

"Đây là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Dù địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để gia đình hưởng đầy đủ các chính sách dành cho hộ nghèo, nhưng chi phí điều trị kéo dài vẫn vượt quá khả năng của hai bố con họ. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để anh Chức có điều kiện duy trì việc điều trị", ông Lính chia sẻ.

Dù sức khỏe ngày càng yếu, anh Chức vẫn cố gắng nuôi thêm đàn gà, trồng ít rau trong vườn để có thêm nguồn thu nhập ít ỏi

Sức khỏe ngày càng suy giảm khiến mọi công việc đều dang dở. Chỉ cần làm việc quá sức hoặc đứng lâu, anh lại mệt lả, đau nhức khắp người. Những đàn gà hay luống cây trong vườn chỉ mang lại khoản tiền ít ỏi, không đủ trang trải chi phí thuốc men và sinh hoạt, nhưng với anh Chức, đó là cách để bản thân không trở thành gánh nặng hoàn toàn cho người cha già.

Bạn đọc giúp anh Vi Văn Chức có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.172 (anh Vi Văn Chức) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Vi Văn Chức theo địa chỉ: xóm Bóm, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0866738723

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