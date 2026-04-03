Ngày 3/4, lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một cụ ông sinh sống trên địa bàn vừa bị chó becgie tấn công dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được xác đinh là ông Đặng Hữu Q. (83 tuổi, trú xóm Phúc Lộc, xã Việt Xuyên).

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, sự việc xảy ra vào chiều ngày 2/4. Thời điểm trên, ông Q. ra khu vực nuôi nhốt để cho chó becgie của gia đình ăn. Trong lúc tiếp cận, con chó bất ngờ bị tuột xích và hung hãn lao vào tấn công chủ nuôi.

Ông Q. được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, người thân đã chạy đến xua đuổi vật nuôi để ứng cứu ông Q. Tuy nhiên, do con vật quá hung hãn và có kích thước lớn, ông Q. đã bị cắn trọng thương nhiều chỗ trên cơ thể. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Q. đã tử vong.

Ông Đặng Hữu Thắng (con trai nạn nhân) cho biết, qua kiểm tra camera, thời điểm trên chỉ có bố mẹ ông, đều hơn 80 tuổi, ở nhà. Do bà già yếu nên không thể cứu ông. Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy sang dùng gậy xua đuổi con chó, sau đó gọi xe cấp cứu đưa ông Q. tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo bác sĩ, ông Quyết bị chó cắn, có nhiều vết thương nặng ở vùng ngực và cổ, dù được cấp cứu song không qua khỏi.

Con chó sau đó cũng bị người dân bao vây và đánh chết.

Được biết, con chó becgie được ông Q. nuôi từ nhỏ, khoảng 4 năm trước. Bình thường, con vật được xích lại bên cột nhà, đến bữa thì được cho ăn.

Hiện Công an xã Việt Xuyên đang điều tra, làm rõ thêm về sự việc.