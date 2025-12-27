Liên quan đến vụ người phụ nữ bị chó tấn công tại xã Hồng Vân (Hà Nội), căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương về hành vi gây rối trật tự công cộng.

2 đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Trước đó, vào chiều 25/12, Trần Quốc Lương (SN 1988) có tranh cãi với anh H. (SN 1986, cùng trú tại xã Hồng Vân). Ông Trần Nhật Hòa (SN 1959, bố đẻ của Lương) ra can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Lương mở cổng, dắt theo con chó của mình ra ngoài đường thì gặp vợ chồng anh H.

Bố con Lương tiếp tục cãi vã với anh H. Ông Hòa đánh liên tiếp vào mặt anh H., còn Lương đẩy con chó về phía anh H. Lúc này, con chó đã cắn vào một số người, trong đó có vợ anh H. Hậu quả, anh H. và vợ bị thương tích nhiều chỗ trên cơ thể.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.