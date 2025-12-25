Tối 25/12, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, ghi lại cảnh xô xát giữa người đàn ông lớn tuổi và người đàn ông trung tuổi.

Nội dung đoạn clip cho thấy, trong lúc hai người đang ẩu đả, nam thanh niên mặc áo xám đứng gần đó xua rồi đẩy một con chó kích thước tương đối lớn về phía họ.

Tuy nhiên, thay vì lao vào hai người đang đánh nhau, con chó bất ngờ quay sang tấn công một phụ nữ có mặt ở hiện trường, cắn chặt khiến nạn nhân hoảng loạn la hét.

Thấy vậy, người đàn ông trung tuổi liền rời khỏi đám ẩu đả, quay sang đá liên tục vào con chó để tìm cách giải cứu người phụ nữ.

Hình ảnh được cho là nam thanh niên xua chó xông vào đám ẩu đả. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, khi người đàn ông trung tuổi gần tách được con chó khỏi người phụ nữ, nam thanh niên áo xám đi đến, lôi người đàn ông ra trong khi người này đang giữ chặt con vật.

Theo một số thông tin trên mạng, vụ việc xảy ra vào chiều 25/12 trên địa bàn xã Hồng Vân (Hà Nội).

Trao đổi với PV VietNamNet tối cùng ngày, một lãnh đạo Công an xã Hồng Vân xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết, đơn vị đang tiến hành kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.