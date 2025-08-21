Ngày 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong.

Công an dẫn nghi can (ở giữa ảnh) trở lại hiện trường vụ án mạng ở Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Tối hôm trước, ông G.T.Q (56 tuổi) cùng nhóm bạn đều làm thợ xây đến quán ăn ở thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng, ăn nhậu. Lúc sau, giữa ông này xảy ra cãi vã với Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con trai chủ quán), nên lao vào ẩu đả.

Những người xung quanh can ngăn, ông Q. bỏ về lán trái cách đó 80m. Lúc này, Tuấn cầm dao đuổi theo, rồi đâm vào ngực khiến ông Q. tử vong.

Sau khi gây án, nghi can rời khỏi hiện trường, sau đó đến công an thú nhận toàn bộ sự việc.