Vụ án mạng xảy ra tối 24/11, tại khu vực trước cổng thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, anh Đ.Đ.T. (30 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với một đối tượng và bị người này dùng dao đâm vào vùng ngực.

Bị tấn công, anh T. cố gắng di chuyển vài bước rồi gục xuống ngay trước cổng thôn. Người dân sống gần đó chạy đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Hà Nguyễn

Nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang đã phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 2 con dao cùng chiếc xe máy liên quan đến vụ án. Lực lượng công an cũng trích xuất camera và lấy lời khai của các nhân chứng để xác minh vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ án đang được điều tra, làm rõ.