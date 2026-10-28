Đang sửa chữa điện trên sân thượng, người đàn ông 67 tuổi ở phường Bến Thành (TPHCM) bất ngờ bị điện giật và ngã xuống mái tôn nhà hàng xóm.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 đã giải cứu thành công một nạn nhân gặp sự cố hy hữu khi sửa điện tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, chiều qua (27/10), Trung tâm Chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn lao động xảy ra tại địa chỉ số 55/24 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Thành.

Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng tức tốc tiếp cận hiện trường.

Cảnh sát đặt nạn nhân lên cáng, cẩn trọng di chuyển trên mái tôn. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là người đàn ông 67 tuổi. Trong lúc tự sửa hệ thống điện trên khu vực sân thượng, nạn nhân không may bị điện giật và ngã xuống mái tôn của ngôi nhà liền kề. Vị trí ngã trên cao tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất nặng nếu không được đưa xuống đúng kỹ thuật nghiệp vụ.

Thời điểm cảnh sát tiếp cận, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng có dấu hiệu bị chấn thương. Để tránh gây thêm tổn thương, lực lượng cứu nạn đã dùng cáng chuyên dụng, kết hợp hệ thống dây cố định chắc chắn rồi cẩn trọng đưa nạn nhân từ mái tôn xuống mặt đất an toàn.

Ngay sau đó, nạn nhân được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Gia Định (cơ sở 2) để cấp cứu kịp thời.