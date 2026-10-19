Chỉ sau vài giờ xảy ra vụ việc người đàn ông chặn đầu, đập kính xe tải ở TPHCM, lực lượng công an đã truy xét, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Ngày 19/10, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý đối với một người đàn ông về hành vi chặn đầu, cầm gậy đập vỡ kính xe tải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 chiều 18/10, trên đường Quách Điêu (đoạn thuộc xã Vĩnh Lộc), một người đàn ông đi xe đạp điện bất ngờ di chuyển sang đường, chặn đầu chiếc xe tải đang lưu thông.

Người đàn ông chặn đầu, dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe tải. Ảnh: Cắt từ clip

Người này lớn tiếng chửi bới, dùng gậy gỗ liên tiếp đập mạnh vào kính chắn gió và kính bên hông xe tải. Cú đập mạnh khiến kính chắn gió của xe tải bị rạn vỡ.

Toàn bộ sự việc được tài xế xe tải là anh L.T.H. dùng điện thoại quay lại. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Kính xe tải bị đập rạn vỡ. Ảnh: L.A

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế H. đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Lộc nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khoanh vùng truy xét.

Chỉ sau vài giờ sau, ngay trong đêm 18/10, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa người đàn ông liên quan về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.