Lửa đỏ rực kèm cột khói đen bao trùm căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, TPHCM khiến nhiều người dân náo loạn tháo chạy.

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Ngày 18/10, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn hộ thuộc chung cư Happy Valley (phường Tân Hưng).

Lửa đỏ rực kèm khói bao trùm căn hộ chung cư.

Trước đó, khoảng 18h39 ngày 17/10, Trung tâm Chỉ huy 114 (Công an TPHCM) tiếp nhận tin báo vụ hỏa hoạn tại căn hộ M304, lầu 3, Block M, chung cư Happy Valley ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 7 đã điều động xe chữa cháy, xe thang cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Một cụ bà được chiến sĩ PCCC và CNCH dìu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chuyên nghiệp đã nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận đám cháy, phun nước dập lửa và khoanh vùng chống cháy lan.

Đến 18h58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Quá trình chữa cháy có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả từ Đội bảo vệ Phú Mỹ Hưng, Ban quản lý chung cư, Công an phường, lực lượng an ninh cơ sở và người dân.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát từ khu vực phòng ngủ của căn hộ M304. Lửa đã thiêu rụi khoảng 20m² của căn hộ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.