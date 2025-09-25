Truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc hy hữu trên xảy ra trên nút giao giữa đường Hán Châu và Tử Lâm ở TP Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Theo đó, người đàn ông điều khiển xe máy điện tốc độ cao bất ngờ va chạm với một cột đèn giao thông tạm thời bên đường.

Vụ việc xảy ra hôm 24/8 song mới được truyền thông đưa tin gần đây. Ảnh chụp màn hình

Vụ việc xảy ra hôm 24/8 song mới được truyền thông đưa tin gần đây.

Những hình ảnh được nhân chứng ghi lại tại hiện trường cho thấy, dù nửa đầu bị kẹt trong cột đèn giao thông, người đàn ông vẫn bình tĩnh lướt điện thoại trong khi chờ lực lượng cứu hộ tới giải cứu.

Sau gần 40 phút mắc kẹt, người đàn ông được giải cứu thành công. Sau quá trình điều trị tại bệnh viện địa phương, sức khỏe của anh đã ổn định.

Vụ việc sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người hài hước bình luận: "Tôi thật sự không hiểu anh ta làm cách nào chui được đầu vào trong đó?", "Không biết anh ấy mải làm gì mà lại mắc được đầu vào đèn giao thông", hay "Nếu là nhân viên cứu hộ lúc đó, chắc tôi sẽ không thể nhịn nổi cười mất",...

Sức khỏe dù đã ổn định nhưng người đàn ông vẫn chịu không ít áp lực từ dư luận, thông tin từ Odditycentral.