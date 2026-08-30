MS 2026.233

Mong muốn các con được ăn học đầy đủ, anh Ly Mí Lùng (SN 1996) phải đi làm thợ cơ khí để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày làm việc, anh bị điện cao thế phóng gây bỏng nặng, phải phẫu thuật cắt 1/2 cánh tay hai bên và đang tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Bỏng quốc gia).

Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng (Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng quốc gia) cho biết, bệnh nhân bị bỏng điện cao thế với 28% diện tích cơ thể, nhập viện trong tình trạng suy thận cấp vô niệu và đang được lọc máu liên tục.

Bệnh nhân Lùng đã được phẫu thuật cắt 1/2 cánh tay hai bên nhưng vẫn còn nhiều vùng cơ bị hoại tử, dự kiến phải tiếp tục phẫu thuật nhiều lần. Hiện bệnh nhân còn bị tràn dịch đa màng, trong đó có tràn dịch màng phổi và màng bụng. Quá trình điều trị được dự kiến kéo dài và tốn kém.

Tai nạn nghiêm trọng khiến anh Lùng phải cắt bỏ 1/2 cánh tay hai bên

Anh Lý Mí Sá (em trai anh Lùng), cho biết, tai nạn xảy ra vào sáng 11/8, khi anh Lùng cùng nhóm thợ đang thi công mái nhà cho người dân. Trong lúc đang hàn xì trên mái nhà, không may anh bị dòng điện cao thế phóng gây bỏng nặng ở vùng hai cánh tay.

Ngay sau đó, anh Lùng được mọi người đưa đến Bệnh viện xã Sà Phìn sơ cứu và chuyển xuống Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.

Sau hai ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh, do vết bỏng nặng và phức tạp, anh Lùng được làm thủ tục chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bỏng quốc gia.

Đưa chồng đi cấp cứu, chị Dính phải vay mượn khắp nơi mới được 10 triệu đồng, hiện gia đình đang nợ 5 triệu đồng viện phí

Cùng em trai đưa chồng xuống bệnh viện, chị Sình Thị Dính (SN 2004) không biết tiếng Kinh và đây cũng là lần đầu chị xuống thành phố nên còn nhiều bỡ ngỡ. Mọi thủ tục của anh Lùng tại bệnh viện đều phải nhờ anh Sá hỗ trợ.

Để có tiền đưa chồng đi cấp cứu, chị Dính đã vay mượn khắp bản làng được 10 triệu đồng để đóng viện phí. Hiện số tiền này đã gần hết, trong khi chị còn phải lo chi phí sinh hoạt trong thời gian chăm chồng.

Anh Sá, cho biết, gia đình đang gặp nhiều khó khăn khi anh Lùng phải điều trị dài ngày, trong khi gia đình không có nguồn thu nhập ổn định. Ba con của anh Lùng còn nhỏ, đang tuổi ăn học.

Ba đứa con của anh Lùng còn nhỏ, đang trong độ tuổi đi học

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng quốc gia, gia đình anh Lùng còn đang nợ viện phí. Bệnh viện đang tạo điều kiện để bệnh nhân tiếp tục điều trị, đồng thời kết nối các nhà hảo tâm và báo chí hỗ trợ gia đình.

Anh Lùng hiện không thể nói chuyện được. Trong khi đó, chị Dính phải ở bệnh viện chăm chồng, còn 3 người con nhỏ ở quê. Trước khi gặp tai nạn, anh Lùng là người đi làm kiếm thu nhập chính để chăm lo cho gia đình.

Bạn đọc giúp anh Ly Mí Lùng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.233 (anh Ly Mí Lùng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Ly Mí Lùng theo địa chỉ: thôn Há Đế, xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.

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