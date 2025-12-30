Lãnh đạo phường Ngọc Sơn xác nhận vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào khoảng 6h45 cùng ngày. Nghi phạm được xác định là Dương Văn Khánh (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Cao).

Khánh mang dao đến nhà mẹ vợ tại tổ dân phố Hồng Phong 1 vào thời điểm trên. Đối tượng đã chém vợ là chị N.A. (SN 1993) tử vong tại chỗ.

Nghi phạm tiếp tục di chuyển đến nhà anh vợ ở tổ dân phố Nam Tiến để gây án. Khánh tấn công khiến chị dâu bị thương nặng và cháu trai 2 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CTV

Người thân đã chạy vào ứng cứu khi nghe tiếng la hét nhưng nghi phạm đã lên xe máy bỏ trốn. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu bé không qua khỏi.

Lãnh đạo địa phương cho biết Khánh điều khiển xe máy đến một bệnh viện trên địa bàn sau khi gây án. Đối tượng Khánh đã nhảy từ tầng 7 xuống sân và tử vong.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.