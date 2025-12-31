Ngày 31/12, ông Lê Đình Việt, Tổ trưởng tổ dân phố Thanh Cao (phường Ngọc Sơn) xác nhận thông tin về lịch làm việc của tòa án với vợ chồng nghi phạm. Ngày 30/12 là thời điểm cơ quan chức năng hẹn hai bên đến hòa giải nhưng sự việc đã xảy ra trước giờ làm việc.

Theo thông tin ban đầu, chị V.T.N.A. (SN 2004) đã nộp đơn xin ly hôn khoảng 10 ngày trước đó. Dương Văn Khánh (SN 1993) phản đối quyết liệt và nhiều lần đe dọa gia đình bên vợ.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CACC

Nạn nhân đã bế con về nhà mẹ đẻ sinh sống cách đây 3 ngày để tránh mặt chồng. Khoảng cách giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ nạn nhân chưa đầy 1km.

Người thân cho biết chị N.A. kết hôn với Khánh vào năm 2019. Cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và chưa có việc làm ổn định.

Khánh thời gian gần đây làm công nhân xưởng gỗ tại Khu kinh tế Nghi Sơn cách nhà 20km. Chị N.A. làm phụ bếp cho một cơ sở mầm non tư thục tại địa phương.

Ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn thông tin chính quyền đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân ngay sau sự việc. Lãnh đạo địa phương thống nhất hỗ trợ 50 triệu đồng để lo hậu sự.