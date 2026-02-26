Những ngày giá vàng liên tục biến động mạnh, nhu cầu mua tích trữ gia tăng rõ rệt. Tuy nhiên, khi một khách hàng bước vào tiệm và chi số tiền lớn chỉ trong vài phút, không hỏi giá, không chọn mẫu, không mặc cả, giao dịch đó lập tức vượt ra khỏi khuôn khổ của một thương vụ đầu tư thông thường và trở thành dấu hiệu đáng ngờ về an toàn tài chính.

Hàng loạt vụ việc xảy ra tại Trung Quốc những năm gần đây cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: vàng đang bị lợi dụng như một “công cụ rửa tiền” trong các đường dây lừa đảo viễn thông.

Chi 52,6 vạn NDT mua vàng, không chọn mẫu

Giữa tháng 4/2024, Công an TP Lan Châu (tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc) nhận được cuộc gọi khẩn từ một chủ tiệm vàng. Theo phản ánh, một người đàn ông từ Quảng Tây bay tới Lan Châu, bước vào tiệm và yêu cầu mua ngay hơn 800 gram vàng trang sức, tổng trị giá 526.000 NDT (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Khách hàng mua số lượng lớn vàng trong thời gian ngắn với dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến hoạt động rửa tiền lừa đảo viễn thông. Ảnh minh họa: Baidu

Điều khiến chủ tiệm nghi ngờ không phải ở số tiền lớn, mà ở cách mua “không giống ai”: khách không hỏi giá, không phân vân kiểu dáng, thanh toán 3 lần liên tiếp bằng thẻ ngân hàng đứng tên người khác. Sau khi trả tiền xong, người này vẫn lảng vảng trong tiệm chờ chỉ đạo từ xa.

Công an nhanh chóng có mặt. Kiểm tra điện thoại, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm liên hệ với “cấp trên” qua ứng dụng nhắn tin ẩn danh.

Sau quá trình điều tra, người này thừa nhận đang làm “việc nhẹ lương cao”: sử dụng thẻ ngân hàng của người khác để mua vàng nhằm che giấu dòng tiền lừa đảo qua mạng.

Toàn bộ 526.000 NDT đã bị tạm giữ. Nghi phạm bị áp dụng biện pháp tố tụng hình sự vì hành vi che giấu, hợp thức hóa tiền phạm tội.

600 gram vàng và chi tiết ‘lộ tẩy’ trong nội dung chuyển khoản

Trước đó không lâu, tại Ninh Ba (Chiết Giang), một chủ tiệm vàng khác cũng phát hiện tình huống tương tự.

Một người đàn ông xưng họ Trần liên hệ qua mạng xã hội tin nhắn WeChat, đề nghị mua 600 gram vàng để “đầu tư”, đặt cọc trước 20.000 NDT (khoảng 77,2 triệu đồng) rất nhanh chóng. Sau khi cửa hàng điều hàng về và thanh toán đủ hơn 340.000 NDT (khoảng 1,31 tỷ đồng) còn lại, “ông Trần” cử “em trai” tới nhận vàng.

Người tới lấy hàng đeo khẩu trang kín mít, tỏ ra lúng túng. Tuy nhiên, điều khiến chủ tiệm quyết định hủy giao dịch lại nằm ở chi tiết tưởng chừng nhỏ: nội dung chuyển khoản ghi “thanh toán qua lại” thay vì “tiền mua vàng” theo đúng quy định nội bộ.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ tiệm yêu cầu sửa lại nội dung. Khi phía khách phản ứng gay gắt, bà lập tức hoàn tiền và gọi tới đường dây chuyên tiếp nhận tố giác lừa đảo.

Kết quả điều tra cho thấy, “ông Trần” là đối tượng lừa đảo viễn thông. Việc mua vàng chỉ là vỏ bọc để rửa tiền. Người tới nhận hàng thực chất là “công cụ” được thuê với thù lao nhỏ để thực hiện khâu trung gian.

Vì sao vàng bị lợi dụng để rửa tiền?

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng Trung Quốc, vàng bị tội phạm ưa chuộng do có giá trị cao, dễ quy đổi thành tiền mặt, mang tính ẩn danh tương đối và thuận tiện vận chuyển, khiến việc truy vết sau khi chuyển hóa trở nên khó khăn.

Quy trình thường thấy là: tiền lừa đảo được chuyển vào tài khoản trung gian → dùng tài khoản này mua vàng → nhanh chóng bán lại hoặc chuyển đi nơi khác. Khi đó, dòng tiền đã “biến hình”, gây khó khăn cho việc truy nguồn.

Đáng chú ý, nhiều “mắt xích” trong chuỗi này là những người trẻ bị dụ dỗ làm “việc nhẹ lương cao”, thực chất là tiếp tay rửa tiền. Họ thường không ý thức được mức độ nghiêm trọng cho tới khi bị bắt giữ.

Trong bối cảnh vàng vẫn là kênh tích trữ phổ biến tại nhiều nước châu Á, các vụ việc trên vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro tài chính ẩn sau các giao dịch tưởng như bình thường.

Chuyên gia tài chính nhận định: bản thân việc mua số lượng vàng lớn không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các dấu hiệu như thanh toán bằng thẻ người khác, nội dung chuyển khoản mập mờ, nhận hàng qua trung gian lạ mặt, không quan tâm giá cả, đều là “đèn đỏ” cảnh báo.

Đối với các cửa hàng kinh doanh vàng, bài học rõ ràng là cần siết chặt kiểm soát nội bộ, lưu ý thông tin người mua, đặc biệt với giao dịch tiền tỷ diễn ra quá nhanh và thiếu logic thương mại thông thường.

Với người dân, lời hứa “thu nhập cao, không cần kỹ năng” đi kèm yêu cầu dùng tài khoản cá nhân để giao dịch hộ người khác gần như chắc chắn là bẫy. Chỉ một lần “giúp việc” cũng có thể khiến bản thân vướng vòng lao lý vì tội che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Theo Baidu