Một xu hướng mới đang lan rộng tại nhiều thành phố lớn Trung Quốc: điểm dừng chân đầu tiên của năm mới không phải đền chùa hay khu vui chơi mà là tiệm vàng.

Theo ghi nhận của báo chí Trung Quốc, ngay từ mùng 1 đến mùng 4 Tết Nguyên đán 2026, các cửa hàng vàng tại thành phố Bắc Kinh và Quảng Châu đông kín khách.

Có người chi gần 8 vạn NDT (khoảng 308,8 triệu đồng) cho trang sức đeo hàng ngày. Người khác mạnh tay hơn, tiêu hơn 12 vạn NDT (khoảng 463,2 triệu đồng) trong một lần mua trọn bộ vòng - dây chuyền - nhẫn đôi.

Không còn chỉ tham quan danh lam, nhiều du khách chọn ‘tour tiệm vàng’ làm điểm dừng chân đầu năm, xu hướng mới trong dịp Tết tại các đô thị Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Năm mới, trạm đầu tiên là tiệm vàng

Người dân tên Phạm Lâm Lâm, sống tại quận Thông Châu (Bắc Kinh), cuối cùng cũng quyết định mua chiếc dây chuyền hồ lô nặng khoảng 15 gram với giá 22.000 NDT (khoảng gần 85 triệu đồng).

“Năm ngoái mẫu tương tự chỉ 10.000 NDT (khoảng 38,6 triệu đồng). Thưởng cuối năm vừa về, tôi coi như tự thưởng và cũng là để dành tiền”, cô chia sẻ.

“Ví thì hơi đau, nhưng giá trị cảm xúc thì trọn vẹn”, chị cười. Vừa tính toán vừa thanh toán, đó dường như là tâm trạng chung của nhiều người mua vàng dịp đầu năm.

Điều thú vị là dù giá vàng quốc tế đang neo ở mức cao và biến động mạnh, các thương hiệu nội địa lớn như Chow Tai Fook, Chow Sang Sang hay CHJ Jewellery vẫn thu hút đông khách.

Giá vàng trang sức 24K dịp đầu năm dao động khoảng 1.520-1.529 NDT (khoảng 5,8-5,9 triệu đồng)/gram, tăng hơn 12% chỉ trong chưa đầy 2 tháng và cao hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu trước đây người mua “so kè từng gram” thì nay họ sẵn sàng trả thêm tiền cho thiết kế và cảm xúc.

Những sản phẩm thủ công chế tác theo lối cổ, vàng đen, vòng hạt nhẹ ký, linh vật năm Ngọ… trở thành “hàng nóng”.

Du lịch gắn với ‘hành hương’ tiệm vàng

Xu hướng còn đi xa hơn: “tour check-in tiệm vàng” đang trở thành trào lưu mới. Một hướng dẫn viên tại Bắc Kinh tiết lộ năm nay có khách Hàn Quốc yêu cầu điểm tham quan đầu tiên là cửa hàng vàng cao cấp thay vì Cố Cung hay khu phố cổ.

Một số thương hiệu trang sức nội địa như Laopu Gold, Junpei Jewelry và Linchao Jewelry bất ngờ trở thành những cái tên nổi bật, được xem như “hiện tượng quốc triều”, tức là làn sóng thương hiệu Trung Quốc được người trẻ ưa chuộng mạnh mẽ.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, nhiều người Trung Quốc chọn mua vàng lấy may mắn đầu năm, vừa đeo làm đẹp, vừa coi như một cách giữ tài sản. Ảnh: Baidu

Tại các trung tâm thương mại, tiệm vàng không chỉ bán sản phẩm mà còn tổ chức múa lân, nghi thức gặp mặt linh vật, phục vụ kẹo miễn phí…

Không gian được thiết kế như bảo tàng thủ công thu nhỏ. Nhiều bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội: tiệm nào trang trí đẹp hơn, nghi lễ thú vị hơn.

“Đi mua vàng năm nay giống một trải nghiệm xã hội hơn là chỉ tiêu tiền”, một du khách từ tỉnh Hà Nam nói.

Giá còn tăng mạnh?

Câu chuyện “mua trước khi tăng giá” cũng góp phần đẩy cầu lên cao dịp Tết. Nhiều nhân viên bán hàng cho biết sản phẩm “định giá trọn gói” (một giá cố định, không tính theo gram) dự kiến tăng thêm 15-30% vào tháng 3/2026.

Chính vì thế, không ít người quyết định “xuống tiền” ngay trong dịp Tết. Một số thương hiệu thậm chí chứng kiến cảnh khách xếp hàng 2-3 tiếng để vào cửa.

Một du khách từ thành phố Yên Đài (tỉnh Sơn Đông) lên kế hoạch “du lịch mua vàng” tại Bắc Kinh. Cô xếp hàng nhiều giờ tại Laopu Gold rồi ghé cửa hàng mới của Junpei Jewellery để mua dây chuyền tỳ hưu như mong đợi.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025, một số thương hiệu vàng cao cấp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trên 200%. Riêng Laopu Gold cho biết doanh thu nửa đầu năm tăng 251%, lợi nhuận ròng tăng gần 286%. Một số dự báo cho rằng doanh thu cả năm 2025 của thương hiệu này có thể vượt mảng trang sức tại Trung Quốc của tập đoàn xa xỉ Thụy Sĩ Richemont.

Mua vàng dịp Tết vốn là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình Trung Quốc, nhưng năm nay đã mang sắc thái khác. Không chỉ để cầu may hay tích trữ, vàng trở thành một lựa chọn đầu tư.

Đồng thời, việc mua vàng còn là trải nghiệm xã hội và cách người trẻ thể hiện phong cách sống, thay vì cất giữ trong két, họ chọn “đeo tài sản” lên người như một cách bảo toàn giá trị.

Theo Guangzhou Daily, Qianlong.com