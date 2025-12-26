Vợ chồng son tập 643:

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất chia sẻ câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phan Văn Mạnh (42 tuổi, kinh doanh nông sản sạch) và Vũ Hồng Nhung (40 tuổi, kinh doanh vật liệu xây dựng). Cặp đôi đã có 15 năm nên duyên vợ chồng, hiện tại, sống và làm việc tại Đồng Nai.

Anh Mạnh và chị Nhung quen biết nhau trong thời gian cùng làm việc tại Singapore. Anh Mạnh là người phiên dịch, giúp chị Nhung lấy hàng kinh doanh. Mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở chuyện công việc.

Cặp vợ chồng đã có 15 năm bên nhau. Ảnh cắt từ clip

Chị Nhung kể: “Ở anh ấy không có điểm gì khiến tôi thích. Đàn ông nhưng mặc 'hoa hòe hoa sói', để tóc dài như ca sĩ, hơn nữa lại nói rất nhiều”.

Cảm xúc của anh Mạnh lại trái ngược hoàn toàn. Anh ấn tượng sâu sắc với chị Nhung – cô gái để tóc ngắn, cá tính và sắc sảo.

Anh chủ động xin số điện thoại liên lạc để thuận tiện hơn cho công việc về sau. Chị Nhung phải suy nghĩ khá lâu mới đồng ý. Không ngờ, sự đồng ý ấy đã mở đầu cho mối nhân duyên đầy thú vị của họ.

Kể từ hôm đó, anh Mạnh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, rủ chị Nhung đi chơi, đi uống nước. Trong thâm tâm anh luôn xác định “phải tán đổ bằng được cô gái này”.

Sự kiên trì của anh Mạnh khiến chị Nhung rung động. Sau 5 tháng quen biết, chị quyết định “nhắm mắt yêu luôn”.

Chị Nhung từ ghét chuyển sang yêu chàng trai hơn mình 2 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Sau đó không lâu, chị Nhung phát hiện mình mang thai. Lúc này, chị chưa kịp tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình anh Mạnh, cũng chưa gặp gỡ hay quen biết ai trong gia đình anh. Chị chỉ xác định đã mang thai là phải sinh con ra, vui vẻ, hạnh phúc chào đón con. Anh Mạnh cũng nhất trí với quan điểm này.

Chị Nhung về nước, sinh con và ở cữ nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ anh Mạnh không hay biết chuyện này.

Khi con cả được 9 tháng tuổi, chị Nhung tiếp tục mang bầu em bé thứ 2. Anh Mạnh bất ngờ và hạnh phúc. Cặp đôi vẫn giấu gia đình bên nội, tự kiếm tiền và chăm sóc con.

“Bố mẹ vợ tôi rất tâm lý, hỗ trợ chúng tôi nhiều trong việc chăm con. Bố mẹ không yêu cầu chúng tôi phải cưới hay thông báo với bên nội.

Một ngày, chúng tôi in ảnh gia đình lên tấm lịch để tặng khách hàng. Mẹ tôi vô tình thấy được nên gọi điện hỏi thăm. Tôi nói với mẹ: ‘Gia đình con đó. Cháu nội của bà đó’. Lúc ấy, mẹ tôi mới giật mình”, anh Mạnh kể.

Anh Mạnh hạnh phúc khi có 5 người con. Ảnh cắt từ clip

Tổ ấm nhỏ của anh Mạnh được bố mẹ đón nhận. Lúc này, hai bên gia đình mới gặp nhau để chính thức tác thành cho cặp đôi.

Sau 15 năm bên nhau, cặp đôi đã sinh được 5 người con (4 gái, 1 trai). Hôn nhân của họ trải qua nhiều thăng trầm, có lúc khốn khó, phải chật vật mưu sinh.

Chị Nhung kể, khi sinh con thứ 3 được 15 ngày, chị đã phải gửi con cho mẹ đẻ để đi làm. Vợ chồng chị từng có thời gian xa con suốt 2 năm vào TPHCM buôn bán. Thời điểm đó, hai vợ chồng ở trọ, bán đồ ăn sáng và làm thêm nhiều công việc khác để có tiền nuôi con.

“Khi ấy, áp lực đè nặng lên hai vợ chồng. Chúng tôi động viên nhau, nếu bây giờ không cố gắng hết sức thì không kịp nữa. Đến năm 50 tuổi, chúng ta sẽ ỷ lại, không thể phát triển. Thế nên, chúng tôi cố gắng hết sức”, anh Mạnh kể.

Trong phần “bóc phốt” tật xấu của bạn đời, cả anh Mạnh và chị Nhung đều "nhiệt tình".

Chị Nhung hài hước nói: “Tật xấu của chồng tôi kể 1 năm cũng không hết. Một vài tật xấu của anh ấy như ăn uống phát ra tiếng, ngủ tư thế xấu, thích cắn móng tay...”.

Đến phần mình, anh Mạnh cũng hài hước không kém. Anh nói: “Vợ tôi 10 điểm không có nhưng mà điểm 1 cũng nhiều lắm”.

Tật xấu của chị Nhung là cáu gắt khi đói, ngủ ngáy, nấu ăn không ngon...

Dẫu vậy, khi có 5 đứa con là sợi dây kết nối, cặp đôi có động lực để đồng hành cùng nhau lâu dài. Dù có lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, họ vẫn bao dung, thông cảm cho nhau để gìn giữ tổ ấm hạnh phúc.