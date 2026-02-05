Chiều 5/2, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an phường đã triệu tập ông Trần Thái Sơn (36 tuổi, trú phường Lâm Viên) để làm rõ hành vi chặt cành hoa mai anh đào tại khu vực nhà ở công vụ tỉnh.

Làm việc với cơ quan công an, ông Sơn thừa nhận vi phạm và cho biết đã nhận thức rõ sai phạm của mình.

Theo lời khai, sáng cùng ngày, trong lúc làm việc tại một quán cà phê, ông Sơn gặp một người đàn ông tên Huy, là tài xế của một nhà xe. Người này hỏi ông Sơn có thể giúp lấy một cành hoa mai anh đào mang về chưng Tết hay không.

Hình ảnh cành mai anh đào bị mang đi được người dân ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, ông Sơn cùng người đàn ông trên đến khu vực nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng (số 01 Quang Trung, phường Lâm Viên- Đà Lạt). Tại đây, ông Sơn đã dùng tay bẻ một cành hoa mai anh đào đưa cho ông Huy chất lên ô tô rồi rời đi.

Công an phường Lâm Viên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Thái Sơn, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Người đàn ông bị công an triệu tập vì hành vi chặt cành hoa mai anh đào. Ảnh: CACC

Hiện cơ quan chức năng cũng đang liên hệ với người đàn ông tên Huy, để mời làm việc, làm rõ các hành vi liên quan.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai người đàn ông công khai chặt cành hoa mai anh đào tại khu vực cây xanh đô thị tại khu vực nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng. Hành vi diễn ra giữa ban ngày, thậm chí một người còn cười tươi khi cầm cành mai vừa chặt. Đáng chú ý, sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của du khách nước ngoài.