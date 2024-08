Ngày 8/8, Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho hay, đơn vị đang điều tra, làm rõ việc một trường mầm non bị người lạ đập phá, hủy hoại tài sản.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, khoảng 21h49 tối 6/8, tại khu vực trước sảnh của Trường Mầm non Việt Nhật nằm trong khuôn viên tòa nhà Hiyori Garden Tower (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) xuất hiện người đàn ông lạ mặt có hành vi phá hoại, cố ý tháo dỡ bảng biển chỉ dẫn, biển hiệu, máy chấm công, máy rửa tay… là tài sản của nhà trường. Sau khi gây ra sự việc, người này rời khỏi hiện trường.

Công an có mặt điều tra vụ việc. Ảnh: Anh Cương

Sáng 7/8, khi phát hiện sự việc, nhà trường đã trình báo cơ quan công an để điều tra, làm rõ hành vi phá hoại này.

Trao đổi với PV sáng 8/8, bà Dương Thị Mỹ Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Nhật, cho biết, hành động của người đàn ông lạ mặt làm ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên và phụ huynh, cũng như hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường.

“Hành vi phá hoại tài sản như vậy làm cho nhà trường cũng như cư dân sống ở tòa nhà lo lắng. Mong cơ quan chức năng sớm làm rõ động cơ, mục đích gây ra sự việc của người này”, bà Oanh cho hay.