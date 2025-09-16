Ngày 16/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT đang điều tra vụ chồng đâm vợ cũ gây thương tích rồi phóng hỏa để tự tử.

Theo thông tin ban đầu, ông Đào Văn Sang (49 tuổi) và bà N.T.T. (42 tuổi, cùng trú tại xã Trà Ôn, Vĩnh Long) từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn.

Sáng 15/9, tại phường Đông Thành (Vĩnh Long), ông Sang dùng dao đâm bà T.

Gây án xong, ông Sang điều khiển xe máy đến nhà riêng của bà T. ở ấp Tích Khánh A (xã Trà Ôn), đuổi con trai ruột ra khỏi nhà, rồi đập phá đồ đạc.

Căn nhà nơi ông Sang đập phá đồ đạc rồi châm lửa tự tử. Ảnh: T.X

Sau đó, ông Sang khóa cửa, dùng xăng tưới lên cơ thể, châm lửa đốt. Vụ việc khiến ông Sang tử vong. Bà T. bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành công tác khám nghiệm, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.