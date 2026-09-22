Chiều 22/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh làm rõ vụ một người đàn ông đập vỡ 2 gương chiếu hậu của ô tô trên đường Xuân Đỉnh.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 21/9, trước số 155 đường Xuân Đỉnh, tài xế T.M.Q. điều khiển ô tô tải biển số 30M-135.XX thì gặp một người đàn ông đang sang đường.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Sau khi tài xế phanh xe, người đàn ông này có lời nói gây sự, rồi dùng tay đập vỡ 2 gương chiếu hậu của ô tô trước khi rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận video ghi lại vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường Xuân Đỉnh rà soát camera, xác minh và truy tìm người liên quan.

Đến khoảng 0h10 ngày 22/9, lực lượng chức năng xác định N.Đ.C. (SN 1991), là người có hành vi đập vỡ 2 gương ô tô.

Công an phường Xuân Đỉnh đã tiếp nhận vụ việc, tạm giữ người này và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.